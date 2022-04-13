消委會｜2021年超市貨品價格平均跌1.9% 未能抵銷2020年爆疫引致升幅

疫情除帶來健康憂慮，也衝擊經濟，全球爆發更令供應鏈和物流失衡，致百物於2020年疫情爆發下騰貴，尤其市民依賴購入日用品、食糧的超市貨品或感受更深。爆疫一年之後的2021年，消委會統計發現，雖然監察的一籃子超市貨品總平均價格較2020年度有回落，但僅輕微下跌1.9%，無法抵銷爆疫引致的升幅。以「長城牌火腿豬肉198克」為例，2021年平均售13.7元，但2019年時僅賣10.7元。在第五波疫情間，貨品再度攀升，消委會呼籲超市負社會企業責任，穩定食品和日用品價格，與市民共度時艱。

市民留家抗疫米罐頭即食麵廁紙售價均升

本港疫情反覆，更爆發第五波疫情，再現2020年爆疫初時超市貨品被搶購情況，令部分貨品價格攀升。調查中3間超市共同有售的63項貨品中，3月總平均售價較1月上升4.2%、27項只於2間超市出售的貨品總平均售價上升8.3%，全部11組貨品總平均售價錄0.2%至24.8%升幅，升幅最高為包裝蛋糕、食米和雞蛋(8.2%至24.8%)。3月第5波疫情最嚴峻時，市民為留家抗疫做準備，食米、罐頭食品、即食麵、廁紙等11組貨品，售價均有上升，由0.2%至24.8%；升最多的4組分別為包裝蛋糕、食米(9.2%)、雞蛋(8.2%)和罐頭菜/湯(6.8%)。以月分計，無論2月或3月售價均較前一個月高。

消委會提醒消費者，若使用「網上價格一覽通」可節省約一成半開支，以一般家庭常買20項貨品為例，有比較比沒比較下，總消費金額分別為567.1元及664.4元，每月入貨有格價可節省更多金錢。