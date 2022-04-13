消委會｜2021年超市貨品價格平均跌1.9% 未能抵銷2020年爆疫引致升幅

疫情除帶來健康憂慮，也衝擊經濟，全球爆發更令供應鏈和物流失衡，致百物於2020年疫情爆發下騰貴，尤其市民依賴購入日用品、食糧的超市貨品或感受更深。爆疫一年之後的2021年，消委會統計發現，雖然監察的一籃子超市貨品總平均價格較2020年度有回落，但僅輕微下跌1.9%，無法抵銷爆疫引致的升幅。以「長城牌火腿豬肉198克」為例，2021年平均售13.7元，但2019年時僅賣10.7元。在第五波疫情間，貨品再度攀升，消委會呼籲超市負社會企業責任，穩定食品和日用品價格，與市民共度時艱。
市民留家抗疫米罐頭即食麵廁紙售價均升
本港疫情反覆，更爆發第五波疫情，再現2020年爆疫初時超市貨品被搶購情況，令部分貨品價格攀升。調查中3間超市共同有售的63項貨品中，3月總平均售價較1月上升4.2%、27項只於2間超市出售的貨品總平均售價上升8.3%，全部11組貨品總平均售價錄0.2%至24.8%升幅，升幅最高為包裝蛋糕、食米和雞蛋(8.2%至24.8%)。3月第5波疫情最嚴峻時，市民為留家抗疫做準備，食米、罐頭食品、即食麵、廁紙等11組貨品，售價均有上升，由0.2%至24.8%；升最多的4組分別為包裝蛋糕、食米(9.2%)、雞蛋(8.2%)和罐頭菜/湯(6.8%)。以月分計，無論2月或3月售價均較前一個月高。
消委會提醒消費者，若使用「網上價格一覽通」可節省約一成半開支，以一般家庭常買20項貨品為例，有比較比沒比較下，總消費金額分別為567.1元及664.4元，每月入貨有格價可節省更多金錢。
「長城牌火腿豬肉198克」平均售價仍較爆疫前高
在13大類51組貨品中，僅「糧油食品」類錄0.1%升幅；7款統計的食油中，5款平均錄升幅，由0.9%至13.2%，升最多為「獅球嘜純正粟米油900毫升x4」。但與2020年爆疫前相比，多類貨品未有大幅回落至爆疫前水平，罐頭肉和罐頭魚2021年售價平均售價較2020年分別跌4.9%至4.5%，其中罐頭肉全部6款貨品均錄跌幅，但2021年售價較2019年爆疫前，平均售價仍高出15%至28%，最高為「長城牌火腿豬肉198克」(較2019年貴3元)。罐頭魚6款貨品中，「B&F礦泉水浸吞拿魚185克」去年平均售價不變，其餘5款跌1.8%至14.1%，跌最多為「紅圈牌辣味魚柳120克」(14.1%)，而2020年曾大升兩成的「珠江橋牌豆豉鯪魚227克」，去年平均售27.2元，仍較2019年23.2元高17.2%。
「東東鮮蝦雲吞皇170克」不能抵銷前一年升幅
急凍食品方面，雖然售價去年維持不變，但當中糕點售價升3.4%，急凍點心/餐類組平均售價曾在2020年大升10.1%，在2021年僅下跌1.4%，當中7款貨品，6款曾在2020年上升8.9%至19.9%。以2021年錄跌幅最大的「東東鮮蝦雲吞皇170克」(5.6%)為例，2020年曾大漲19%，不能抵銷前一年升幅。
調查涵蓋3間大型連鎖超市：AEON、百佳和惠康及其附屬品牌超市230項貨品，在2020年至2021年間的平均售價。在13個大類下，51組貨品中，有10組貨品錄升幅，由0.1%至4.1%不等，升幅最大為薯片/脆片，其次蜂密(3.5%)、急凍糕點(3.4%)和茶包(3.4%)；41組則錄跌幅，由0.3%至12.1%不等，女士衛生用品跌最多、其次為牙膏(9.2%)、芝士(8.5%)、罐頭蔬菜/湯(8.4%)、即溶咖啡(7.1%)和牛油/忌廉7.1%)。
百佳：已盡最大努力減省惠及消費者
百佳表示，旗下貨品平均售價下降幅度較調查為大，顯示已盡最大努力減省惠及消費者，並有會員積分計劃、優惠裝、銀行及信用卡優惠等。AEON指，去年持續推出各項優惠，2020年尾亦推出「降價宣言」、去年尾繼續推出「價格凍結」活動。
惠康：本月起再延續「日日有低價」6個月
惠康則指，過去兩年疫情衝擊各行各業，2020年10月起推出「日日有低價」，鎖定精選食品及日常用品價格，保證半年不變，計劃期內鎖定貨品涉數百款，今年4月1日起再度延續和擴展6個月，貨品種類增至逾800款。