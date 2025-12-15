消委會｜25款去角質產品1款二噁烷超標 Bifesta性價比最高

消費者委員會測試25款去角質潔面產品，以評估產品的化學安全程度，有12款獲5星總評。其中日本Bifesta的碳酸潔面泡沫（亮肌去角質型）性價比最高，僅售40元，每毫升售價只需0.2元，聲稱適合所有膚質；其次是中國製CeraVe，售260元，每毫升售價約0.5元。澳洲品牌Aesop同樣獲5星，75毫升產品售440元，每毫升約5.9元，是5星產品之中性價比最低，亦是所有測試產品之中最貴。
是次測試樣本售價由每件29元至450元，若以每毫升／克計算，售價由0.2元至5.9元不等，相差逾28倍。由於本港未有為去角質潔面產品的化學安全訂下相關法例或標準，測試參考歐盟《化妝品條例》及內地《化妝品安全技術規範》（2015年版）的相關要求，檢驗果酸、水楊酸、香料致敏物質、二噁烷、游離甲醛含量及酸鹼值作化學安全評估，並檢視樣本的標籤資料。至於樣本的物理性表現或去角質功效相關的檢測，並不涵蓋在是次測試範圍。
果酸檢出量符合內地規定
果酸（AHAs）及β-羥基酸（BHAs）之中的水楊酸是去角質產品的常見成分，要達到一定有效濃度才能發揮其功效。研究指果酸可降低角質細胞間之凝結力，幫助表層皮膚脫落，但高濃度果酸有機會令皮膚輕微不適，如出現短暫紅斑、刺痛及灼熱感覺。內地《化妝品安全技術規範》（2015 年版）規定，化妝品中果酸的總量上限為6%，16款樣本檢出果酸，總量由0.0490%至3.4015%，符合相關規定。
水楊酸檢出量符合內地規定
而水楊酸廣泛用於軟化角質、控制油脂及預防暗瘡等用途，但濃度太高則具傷害性。若長期過量使用水楊酸於大範圍皮膚，可能引致水楊酸中毒症，出現噁心、嘔吐、頭暈及呼吸急促等症狀。14款樣本檢出水楊酸，含量由0.0011%至0.4967%，符合內地相關規定2%的上限，當中8款同時檢出果酸。另外，有6款樣本於標籤上聲稱含有果酸或／及β-羥基酸，惟測試未有檢出相關成分或只檢出部分成分。供應商於消委會查詢後表示，部分樣本所含的個別果酸或水楊酸成分低於內地相關規範檢驗方法的檢出限值。
3款酸鹼值不符內地規定
含果酸及ꞵ-羥基酸産品的酸鹼值，是決定產品去角質效果的重要因素之一。然而產品的酸鹼值亦會影響其刺激皮膚的程度。其中1款檢出果酸的樣本酸鹼值為2.6，未符合內地《化妝品安全技術規範》對含果酸產品的酸鹼值不得低於3.5 的要求。而2款聲稱含有果酸但未有檢出的樣本，其酸鹼值分別為2.6及2.7，若參照上述規範，均低於果酸產品酸鹼值不得低於3.5的標準。使用酸鹼值過低的產品，可能引起刺激和過敏反應，導致皮膚發炎。
約七成樣本檢出香料致敏物質
全部樣本均沒有檢出歐盟《化妝品條例》禁用的2種香料物質，但約七成樣本（18 款）檢出1種至 11種限用香料物質，其中12款均含有檸檬烯，是測試中最常見的香料致敏物質。有1款樣本含有 11種香料致敏物質，總量為0.6305%，不論是種類或總量均是各樣本中最多，但其標籤有標示完整成分列表，讓消費者知悉。10款樣本檢出1至4種含量高於0.01%的香料致敏物質，但當中5款沒有相關標示，未符歐盟規定。
3樣本檢出二噁烷
二噁烷被列為可能令人類患癌物質，或會於產品生產過程中經化學反應產生。歐盟《化妝品條例》及內地《化妝品安全技術規範》均要求化妝品中不可添加二噁烷，然而若屬於非刻意添加而技術上無法避免，則允許化妝品含有微量二噁烷。內地要求限值為30ppm，而歐盟SCCS在2015年的報告則指出，10ppm或以下為安全水平。
1款二噁烷超歐盟建議水平
測試結果顯示3款樣本檢出二噁烷，含量介乎1.44ppm至14.60ppm，全部符合內地要求，但其中1 款高於歐盟SCCS的建議水平。一般而言，潔面用品與皮膚接觸的時間短，用後亦會立即沖洗，經皮膚接觸而吸收的劑量不高。
標籤資料未如理想
產品標籤方面，8款樣本未有以中文或英文列出詳細成分資料；1款沒有標示任何有效期限資料；5款的包裝上未發現有任何中文及英文警告字句。廠商應積極改善產品標籤，確保資料準確透明。
在挑選和使用去角質潔面產品時，可參考以下建議：
- 消費者（尤其是患有皮膚病或皮膚容易過敏的人士）使用含果酸和水楊酸等産品時，應先在局部範圍試用，並由低頻率開始，觀察有否出現過敏或刺激反應。使用後若出現持續紅腫等不適，應立即求醫；
- 若接觸到酸鹼值過低的產品，可能引起皮膚刺激和過敏反應；而酸鹼值過高，亦可能損害皮膚保護膜，增加敏感的風險；
- 初次使用產品前，必須細閱產品說明，留意建議的使用頻率和時間。樣本中，4 成說明可每日使用，約 3 成建議每周使用 1 至 3 次不等；駐留時間一般建議由 20 秒至 2 分鐘不等；
- 冬季天氣較為乾燥，應適度減少去角質潔面產品的使用頻率；
- 避免產品接觸眼睛、口鼻黏膜等敏感部位，亦應避免用於傷口及正在發炎的暗瘡患處；
- 去角質後，皮膚或會變得乾燥及易受紫外線影響，建議盡快為皮膚作保濕護理，並於外出時作足夠的防曬措施，塗抹具 UVA 及 UVB 防護的防曬乳霜，並避免曝曬。