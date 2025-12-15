消委會｜25款去角質產品1款二噁烷超標 Bifesta性價比最高

消費者委員會測試25款去角質潔面產品，以評估產品的化學安全程度，有12款獲5星總評。其中日本Bifesta的碳酸潔面泡沫（亮肌去角質型）性價比最高，僅售40元，每毫升售價只需0.2元，聲稱適合所有膚質；其次是中國製CeraVe，售260元，每毫升售價約0.5元。澳洲品牌Aesop同樣獲5星，75毫升產品售440元，每毫升約5.9元，是5星產品之中性價比最低，亦是所有測試產品之中最貴。

是次測試樣本售價由每件29元至450元，若以每毫升／克計算，售價由0.2元至5.9元不等，相差逾28倍。由於本港未有為去角質潔面產品的化學安全訂下相關法例或標準，測試參考歐盟《化妝品條例》及內地《化妝品安全技術規範》（2015年版）的相關要求，檢驗果酸、水楊酸、香料致敏物質、二噁烷、游離甲醛含量及酸鹼值作化學安全評估，並檢視樣本的標籤資料。至於樣本的物理性表現或去角質功效相關的檢測，並不涵蓋在是次測試範圍。

果酸檢出量符合內地規定

果酸（AHAs）及β-羥基酸（BHAs）之中的水楊酸是去角質產品的常見成分，要達到一定有效濃度才能發揮其功效。研究指果酸可降低角質細胞間之凝結力，幫助表層皮膚脫落，但高濃度果酸有機會令皮膚輕微不適，如出現短暫紅斑、刺痛及灼熱感覺。內地《化妝品安全技術規範》（2015 年版）規定，化妝品中果酸的總量上限為6%，16款樣本檢出果酸，總量由0.0490%至3.4015%，符合相關規定。

水楊酸檢出量符合內地規定

而水楊酸廣泛用於軟化角質、控制油脂及預防暗瘡等用途，但濃度太高則具傷害性。若長期過量使用水楊酸於大範圍皮膚，可能引致水楊酸中毒症，出現噁心、嘔吐、頭暈及呼吸急促等症狀。14款樣本檢出水楊酸，含量由0.0011%至0.4967%，符合內地相關規定2%的上限，當中8款同時檢出果酸。另外，有6款樣本於標籤上聲稱含有果酸或／及β-羥基酸，惟測試未有檢出相關成分或只檢出部分成分。供應商於消委會查詢後表示，部分樣本所含的個別果酸或水楊酸成分低於內地相關規範檢驗方法的檢出限值。

3 款酸鹼值不符內地規定

含果酸及ꞵ-羥基酸産品的酸鹼值，是決定產品去角質效果的重要因素之一。然而產品的酸鹼值亦會影響其刺激皮膚的程度。其中1款檢出果酸的樣本酸鹼值為2.6，未符合內地《化妝品安全技術規範》對含果酸產品的酸鹼值不得低於3.5 的要求。而2款聲稱含有果酸但未有檢出的樣本，其酸鹼值分別為2.6及2.7，若參照上述規範，均低於果酸產品酸鹼值不得低於3.5的標準。使用酸鹼值過低的產品，可能引起刺激和過敏反應，導致皮膚發炎。