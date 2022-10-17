消委會｜27款即食紫菜碘含量豐富　過量進食或損甲狀腺功能 (有片)

紫菜輕巧方便，不僅易於攜帶，亦常見在壽司、飯團等菜式之中。消委會測試市面上27款不同種類的即食紫菜樣本，結果發現全部碘含量豐富，適量進食有助保持新陳代謝，惟過量進食有機會影響甲狀腺功能，當中分別有七成(19款)及近四成(10款)樣本分別達到食安中心的「高鈉」及「高脂」食物水平，即每100克固體食物含超過600毫克鈉，及每100克食物含超過20克總脂肪。消委會指，由於零食紫菜香脆可口，容易令人一次食用多份，增加攝入過量鈉和脂肪的風險，提醒會對嬰幼兒和小童的影響尤高。

今次測試的27款即食紫菜樣本，包括18款零食紫菜、8款壽司或飯團用紫菜以及1款紫菜絲，每包售價最平為10元，最貴為62元，每100克售價則由40.6元至386.7元，價格相差逾8倍。

結果顯示，27款樣本均屬「含豐富碘」的食品，以每食用分量計算，每份含10微克至450微克碘，適量食用可避免碘攝入量不足。碘含量最高的為1款壽司或飯團用的紫菜樣本，每100克含有34,600微克碘，按推算進食兩片所攝入的碘含量，已超出中國營養學會及世衛的建議上限。消委會表示，市民食用須注意分量，以免攝入過量的碘。