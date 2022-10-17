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2022-10-17 11:07:06

消委會｜27款即食紫菜碘含量豐富　過量進食或損甲狀腺功能 (有片)

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消委會測試的27款即食紫菜樣本。(消委會圖片)

消委會測試的27款即食紫菜樣本。(消委會圖片)

紫菜輕巧方便，不僅易於，亦常見在壽司、飯團等菜式之中。消委會測試市面上27款不同種類的食紫菜樣本，結果發現全部含量，適量進食有助保持新陳代謝，惟過量進食有機會影響甲狀腺功能，當中分別有七成(19款)及近四成(10款)樣本分別達到食安中心的「高」及「高脂」食物水平100克固體食物含超過600毫克，及每100克食物含超過20克總脂肪。消委會指，由於零食紫菜香脆可口，容易令人一次食用多，增加攝入過量和脂肪的風險，提醒會對幼兒和小童的影響尤高

今次測試的27款食紫菜樣本，包括18款零食紫菜、8款壽司或飯團用紫菜以及1款紫菜絲，每包最平10元，最貴62元，每100克價則由40.6元至386.7元，價格相差逾8倍。

結果顯示，27款樣本均屬「含」的食品，以每食用分量計算，每10微克至450微克，適量食用可避免攝入量不足。含量最高的1款壽司或飯團用的紫菜樣本，每100克含有34,600微克，按推算進食兩片所攝入的含量，已超出中國營養學會及世衛的建議上限。消委會表示，市民食用須注意分量，以免攝入過量的

消委會測試的27款即食紫菜樣本。(消委會圖片) 消委會測試的27款即食紫菜樣本。(消委會圖片) 消委會測試的27款即食紫菜樣本。(消委會圖片)

4款嬰幼兒食用紫菜碘含量需注意

消委會亦指，家長應格外留意幼兒的紫菜食用量，因他們的攝入上限較成人低，在4款(Ddoddomam有機紫菜原味、貝貝ivenet有機營養紫菜、寶寶百味Baby Basic Organic Baby Seaweed、Bebefood幼兒菜)聲稱供36個月以下幼兒食用的樣本，食用1分別會攝入51至171微克當中含量最高的1款樣本，每含有171微克，更超出1至3歲幼兒推薦攝入量約90%。

測試亦顯示，七成食紫菜樣本(19款)屬高水平，近四成(10款)樣本屬高脂食品，當中「小老板」脆紫菜(辣香味)的每100克總脂肪、飽和脂肪酸和反式脂肪酸含量均樣本中最高

全部樣本檢出2至5種金屬染物   惟無超標

此外，今次測試亦涵蓋6種金屬染物包括、鉛、、總汞、無機的含量，27款樣本均檢出2至5種金屬染物，而且全部樣本均檢出致癌物和無但參考多地標準，全部檢出的金屬染物含量未有超出標準，正常食用下不會影響健康。

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