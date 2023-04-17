消委會｜27款枸杞子樣本全部含重金屬 逾七成檢出除害劑

枸杞子，又稱杞子，是中醫藥及養生補身時經常用到的中藥材，歐美地區近年更將枸杞子追捧為「超級食物」，稱具有抗氧化和抗病毒功效。消委會於去年8月至9月搜集了27款乾枸杞子樣本，進行測試，發現各品牌性價比差異大，最貴的「Sunfood Super Foods」及最平的「同心堂」杞子產品，價錢相差逾6倍，惟兩者獲得的總評分均獲逾4分（以5分為滿）；最低分的品牌，其價格更較性價比最高的品牌貴逾2倍半。消委會提醒，價格和質素未必成正比。 27款乾枸杞子樣本中，23款為預先包裝，餘下4款為非預先包裝。樣本中有3款標示為「即食」，另有7款標示為「有機」。每包售價介乎5元至146元，若以重量計算，售價則為每100克9元至64.3元，價格相差逾6倍。消委會為各樣本進行基因、營養成分、重金屬、常見食用色素、霉菌毒素及除害劑測試。

全部樣本均檢出 β- 胡蘿蔔素 坊間指枸杞子有護目及抗氧化功效，當中胡蘿蔔素是其中一種有效成分。所有樣本均檢出較常見的β-胡蘿蔔素，以每100克計，含量由0.272毫克至1.13毫克。含量最高的兩款樣本，分別檢出1.13毫克及0.964毫克的β-胡蘿蔔素。β-胡蘿蔔素是最易轉化成維他命A的胡蘿蔔素，並具有抗氧化效果，能轉化成維他命A，攝取足夠維生素A對保護眼睛十分重要，如缺乏維生素A可能會引致夜盲症及眼睛乾澀。 6 款樣本鐵含量高 有助素食者補鐵 全部27款樣本均檢出鐵質，當中6款更符合《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》當中「高鐵」食品的定義，即每100克固體食品含不少於4.5毫克鐵，最高一款鐵含量達7.36毫克。由於枸杞子同時具中至高含量維他命C，可以幫助鐵質吸收，對於素食者或一些不能進食肉類人士，枸杞子可以作為日常補充鐵的食材之一。