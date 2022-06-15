消委會｜28款方包鈉含量需注意　一款食2片已達每日攝取上限逾兩成

不少市民會食方包製成的三文治作早午餐。消委會測試市面上28款預先包裝的白方包和麥方包樣本，發現整體平均鈉含量，較4年前消委會的非預先包裝方包測試高，當中鈉含量最高的樣本，吃2片所攝入的鈉，已佔世衛建議一般成人每日攝取上限超過兩成，若再配上高鈉的芝士或火腿製作三文治，攝取的鈉含量會進一步增加。消委會又指，麥方包的膳食纖維和或礦物都較白方包高，有助增強飽腹感和促進腸臟蠕動，預防便秘，建議消費者選購時，以健康角度考慮。

消委會今次測試的28款預先包裝方包樣本，包括14款白方包和14款麥方包，每包售價介乎8.5元至39元不等，每100克的售價由3.1元至24.8元，儘管兩者在價錢上相差7倍，然而每100克售價最低的樣本「嘉頓Garden」(樣本#6)在測試中的營養素含量獲4分，較得3.5分的最高售價樣本「嵜本高級Shokupan專門店」(#9)在營養素含量表現上略勝一籌。

「星美樂Simplylife」方包 每100克鈉含量最高

消委會指，攝取過量的鈉，可能會增加患上高血壓、心血管疾病及中風的風險，該會曾於2018年與食安中心合作測試非預先包裝方包，今次28款預先包裝的白方包和麥方包樣本則較4年前為高，但以食安中心為白方包及麥方包制定的「自願減鈉目標」作比較，有7款是次測試的方包樣本的鈉含量高於目標上限，包括3款白方包樣本，「Bread Pantry」(#1)、「Paper Stone Bakery」(#13)和「星美樂」(#14)，含量為每100克含513至567毫克；以及4款麥方包樣本，「山崎麵包」(#18)、「聖安娜餅屋」(#20)、「Baker's Choice」(#24)和「Meadows」(#26)，含量為每100克492至503毫克。

當中製作三文台時，通常會用到2片非厚切方包，以每100克檢出的鈉含量最高的「星美樂Simplylife」(#14)來計算，食用2片(共約80克)會攝入約452毫克鈉，佔世衛建議一般成人每日建議攝取的上限約22.6%。而鈉含量最低的白方包和麥方包樣本分別為「759麵包工房」(#4)和「crostini」(#21)，含量分別為每100克298和208毫克。

「Donki」方包總脂肪含量最高

測試結果又顯示，各樣本的總脂肪含量由每100克1.1至11.9克，相差近10倍，檢出總脂肪含量最高的樣本為「熱情價格Don Don Donki」(#12)，該樣本亦為飽和脂肪酸和反式脂肪酸含量最高的樣本；而每100克總脂肪含量最低的樣本則為「星美樂」(#14)。另外，近五成樣本標示的營養資料不符指引要求，其中1款樣本「85°C」(#11)的飽和脂肪酸檢出量，比標示值高逾九成。

調查又發現，7款樣本未附有營養標籤或為獲豁免樣本，包括「Little Mermaid」(#7)、「超群」(#15)、「凱施餅店」(#16)、「Paper Stone Bakery」(#13)、「星美樂Simplylife」(#14)、「麵包新語」(#27)和「太子餅店」(#28)，已轉交食安中心跟進。