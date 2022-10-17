消委會｜3款兒童牙膏酸鹼值偏低或損琺瑯質　27款牙膏檢出重金屬

消委會今年3至5月測試市面30款牙膏，當中17款普通和13款兒童牙膏。據內地及歐盟有關化妝品的標準和法規，檢視產品的重金屬含量、酸鹼度、氟含量、微生物含量，並進行了過敏香料和有害物質等。

「你又刷、我又刷」，從小學起勤力刷牙，但消委會測試發現三成兒童牙膏酸鹼值或氟含量不符合內地標準，或未能鞏固牙齒甚至損害琺瑯質。另外有4款牙膏過敏香料超出歐盟標準、九成牙膏(27款)檢出微量重金屬，長期攝入須注意帶來的健康風險。消委會促商戶確保產品符合護齒功能，清楚列明其成分，和避免含致敏物質或重金屬，以保障消費者健康。

Elmex、Dr Brown's和Tom's酸鹼值不符要求

參考內地訂立牙膏酸鹼值標準應介乎5.5至10.5之間，結果顯示3款兒童牙膏包括「Elmex」、「Dr Brown's」和「Tom's」酸鹼值分別為5、3.8和4.8，不符要求。消委會引述香港牙醫學會代表陳慧玲指，口腔環境酸鹼值降至5.5(或稱臨界酸鹼值)以下，牙齒的琺瑯質有機會開始被溶解。過酸的牙膏在刷牙時或會磨損牙齒，建議消費者避免使用過酸牙膏。

不少牙膏標示含氟化物，以加強保護牙齒。測試樣本中，有6款兒童牙膏和6款普通牙膏有標示含有氟化物或其含量。就內地標準要求，兒童含氟牙膏的可溶氟或游離氟含量應為0.05%至0.11%，「Baby Coccole」和「Elmex」檢出量分別只有0.042%和0.046%，未達標。普通牙膏樣本全部達標。

重金屬測試方面，7款牙膏檢出砷含量每公斤0.088至0.29毫克，另有26款檢出鉛每公斤0.052至0.80毫克，均符合內地相關標準。不過消委會提醒，重金屬可積聚於人體內，尤其嬰幼兒健康風險更高，檢出重金屬的樣本包括標示適合嬰幼兒(3歲或以下)使用，嬰幼兒未必懂得漱口或吐掉牙膏，建議家長從旁指導減少兒童吞服牙膏機會。

兒童牙膏Colgate高靈潔和Bilka檢出微生物

微生物和有害菌測試中，兒童牙膏「Colgate高靈潔」和「Bilka」分別檢得微生物，檢出量符合內地標準限值。

過敏香料方面，有6款牙膏檢出丁香油酚0.002%至0.013%，含量最高的是兒童牙膏「Colgate高靈潔」，包裝未按歐盟相關標準標示於成份表。另有12款檢出檸檬烯0.001%至0.10%，當中2款兒童牙膏「Oral B」及「Bilka」和3款普通牙膏「Lavera」、「JASON」和「Yuan阿原」含量未按歐盟法規標示。

消委會已把測試結果轉交海關跟進。海關回應指，已作跟進，測試仍在進行中。廠商回應方面，「Colgater高靈潔」生產商指，產品成分內丁香油酚濃度低於0.01%，與消委會測試結果不符。