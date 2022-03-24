消委會｜3至4月推抗疫網上講座

抗疫第三年，改變市民生活消費模式，尤其第五波疫情衝擊更甚，不少市民留家工作、學生提早放暑假避疫。消委會為此將舉行一連串午間講座及工作坊，提供實用防疫、消費、生活貼士，在家抗疫期間裝備自己成為精明消費者，並過健康且環保生活。講座以Zoom視訊會議方式舉行，多場講座橫跨3月及4月，每場名額50人，先到先得。
講座主題包括《實用抗疫錦囊》，分享選購防疫產品貼士，就新一輪消費券即將發放，也有一連三場《精明消費秘訣》講座，提醒消費者網購日用品、網上娛樂使用消費券的「中伏位」。另有居家煮食健康、環保生活主題講座，以及夥拍「綠在深水埗」舉辦的親子環保工作坊，與小朋友利用家中廢物製成有用清潔用品等。
報名表格：https://ccchoice.org/ced_sct_reg
抗疫講座詳情︰https://ccchoice.org/ced_sct_info
各講座詳情及截止報名時間：
- 實用防疫貼士I (快速抗原測試包及口罩篇) (已截止報名)
日期：2022年3月25日(五)
時間：1:00pm –1:30pm
截止報名日期：2022年3月21日(一)中午12時正
- 實用防疫貼士II (消毒殺菌篇) (已截止報名)
日期：2022年3月29日(二)
時間：1:00pm –1:30pm
截止報名日期：2022年3月23日(三)中午12時正
- 妙用消費券
日期：2022年4月1日(五)
時間：1:00pm –1:30pm
截止報名日：2022年3月28日(一)中午12時正
- 網購風險知多少
日期：2022年4月8日(五)
時間：1:00pm –1:30pm
截止報名日期：2022年4月4日(一)中午12時正
- Teens．Online Fun(網購、煲劇、電子書貼士)
日期：2022年4月12日(二)
時間：1:00pm –1:30pm
對象：中一至中六學生
截止報名日：2022年4月6日(三)中午12時正
- 「廚餘大翻新」-親子環保工作坊
日期：2022年4月14日(四)
時間：2:00pm –3:00pm
截止報名日期：2022年4月8日(五)中午12時正
- 疫下健康飲食
日期：2022年4月19日(二)
時間：1:00pm –1:30pm
截止報名日期：2022年4月13日(三)中午12時正
- 疫下環保與可持續消費
日期：2022年4月26日(二)
時間：1:00pm –1:30pm
截止報名日期：2022年4月20日(三)中午12時正
- 「輕鬆防疫小貼士」工作坊
日期：2022年3月至5月期間
時間：約30至45分鐘
對象：社福機構、自助組織等機構的特殊需要會員及其家長／照顧者
查詢及報名：歡迎機構瀏覽連結查看工作坊詳情及報名。
- 「銷售陷阱你要知」工作坊
日期：2022年3月至5月期間
時間：約30至45分鐘
對象：社福機構、自助組織等機構的特殊需要會員及其家長／照顧者
查詢及報名：歡迎機構瀏覽連結查看工作坊詳情及報名。