消委會｜3至4月推抗疫網上講座

抗疫第三年，改變市民生活消費模式，尤其第五波疫情衝擊更甚，不少市民留家工作、學生提早放暑假避疫。消委會為此將舉行一連串午間講座及工作坊，提供實用防疫、消費、生活貼士，在家抗疫期間裝備自己成為精明消費者，並過健康且環保生活。講座以Zoom視訊會議方式舉行，多場講座橫跨3月及4月，每場名額50人，先到先得。

講座主題包括《實用抗疫錦囊》，分享選購防疫產品貼士，就新一輪消費券即將發放，也有一連三場《精明消費秘訣》講座，提醒消費者網購日用品、網上娛樂使用消費券的「中伏位」。另有居家煮食健康、環保生活主題講座，以及夥拍「綠在深水埗」舉辦的親子環保工作坊，與小朋友利用家中廢物製成有用清潔用品等。

報名表格：https://ccchoice.org/ced_sct_reg

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