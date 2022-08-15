消委會｜30款抗妊娠紋產品　逾四成檢出香料致敏物　COLLISTAR評分最低

當中14款，即逾四成檢出香料致敏物，總量由0.001%至1.43%。當中最高為CLARINS護理油，其次為mámbino organics的有機妊娠紋修護膏，總量亦達1.31%

為預防和改善妊娠紋，不少準媽媽每日都會努力塗搽各式各樣的抗妊娠紋產品，以免肚皮留下難看的痕跡。消委會日前測試市面30款，說明供懷孕和產後婦女專用的抗妊娠紋產品，包括12款抗妊娠紋油和18款抗妊娠紋乳霜，售價由90至570元。

四成檢出3種以上香料致敏物

而該14款檢出有香料致敏物的樣本中，亦有逾四成檢出3種或以上香料致敏物。當中百洛(Bio-Oil)檢出的香料致敏物達9種；而ELEMIS、唯美達(WELEDA)，亦分別檢出7種和5種香料致敏物。此外，SOVOS、Neal's Yard Remedies按摩油，以及CLARINS護理油，亦各自檢出3種香料致敏物質。

另外，有3款乳霜樣本檢出人造麝香物質，檢出濃度由0.0006%至0.0374%，包括Noodle & Boo、美國雅兒按摩膏，以及COLLISTAR。其中COLLISTAR檢出的麝香物質，總量中最高，超過0.05%，並同時檢出吐納麝香。

兩款產品含微量塑化劑

至於Neal's Yard Remedies滋養霜和COLLISTAR，更分別檢出微量塑化劑DINP和DEP，含量為0.0008%和0.002%。

消委會指出，兩款樣本均說明，產品可用於胸部或乳房部位，或增加嬰幼兒透過母乳餵哺而攝入塑化劑的機會。同時有動物研究顯示，重複地經由口服途徑攝入高劑量DINP，可能影響大鼠的肝臟和腎臟，由於胎兒或嬰幼兒的新陳代謝發展未成熟，現有的研究顯示，若胎兒或初生嬰兒自年幼階段已開始重複地接觸麝香物質和塑化劑，其長遠潛在的健康影響仍然有待更多研究。