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2023-12-14 11:27:42

消委會｜30款臘腸全屬高鈉　8款「瘦」腸屬高脂　4款總評分最高 (有片)

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消委會測試30款預先包裝及非預先包裝臘腸樣本，發現全部都屬高鈉。(陳奕釗攝)

消委會測試30款預先包裝及非預先包裝臘腸樣本，發現全部都屬高鈉。(陳奕釗攝)

「秋風起，食臘味」，臘腸在秋冬季節自然是不可或缺的食材。消委會今期測試了 30 款預先包裝及非預先包裝臘腸樣本，發現全部樣本均屬高鈉，逾八成屬高糖，當中除一款臘腸外全部均屬高脂，8款描述有「瘦」字的臘腸樣本亦不例外，另有6款非預先包裝樣本檢出本港及歐洲禁用的染色料。同時，據消委會測試，4款臘腸總評分最高，其中一款最便宜的，平均100克僅14元

消委會測試的30款臘腸樣本於多間零售店購買，其中20款聲稱來源地為香港或內地，部分則聲稱來自新加坡及加拿大，16款預先包裝樣本，平均每100克售價由11.0元至39.7元，相差約2.6倍。14 款非預先包裝樣本，售價均以每斤或每磅標示，經換算後平均每100克售價由12.9元至37.0元，相差約 1.9倍。測試涵蓋臘腸樣本的營養成分、添加劑和污染物，包括塑化劑、重金屬、多環芳香烴 PAHs的含量，以及營養標籤的準確度。

消委會測試的16款預先包裝臘腸樣本。(消委會提供) 消委會測試的16款預先包裝臘腸樣本。(消委會提供) 消委會測試了30款預先包裝及非預先包裝臘腸樣本，發現全屬高鈉。(消委會提供) 消委會今期測試30款預先包裝及非預先包裝臘腸樣本，發現全屬高鈉。(陳奕釗攝)

一款「加瘦」臘腸「唔瘦」

結果顯示，30款預先包裝及非預先包裝臘腸樣本，發現全部樣本均屬高鈉，逾八成屬高糖，除一款的「好棧特選三花臘腸」(#6)輕微低於每100克20克外，全部均屬高，其餘29款樣本檢出的總脂肪含量超過每100克20克。據世衛建議，一名每日攝入2,000千卡能量的成年人，以每日進食3餐計算，每餐攝取的總脂肪上限約為22.2克。若進食1條總脂肪含量最高的樣本(每100克47.0克)，便會攝入23.5克脂肪，超出每餐的上限。消委會籲「高脂」食物少吃為妙。

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其中8款描述有「瘦」字的臘腸樣本同屬「高脂」食物，以每 100 克計算，此 8 款樣本的總脂肪含量由每100克21.7克至35.9克不等，平均含量為28.5克，雖然比其餘22款樣本的稍低(平均33.0克），但仍屬高脂水平，當中「安記加瘦臘腸散裝」(#26)，總脂肪含量更達為每100克35.9克，比沒有聲稱「瘦」的臘腸樣本的總脂坊含量更高。

四款樣本評分最高   仁御堂最便宜

另外，消委會在6款非預先包裝樣本中，檢出本港及歐洲禁用的染色料，其中1款檢出2G，另有5款檢出若丹明B2G呈淺紅色，可令食物添上桃紅至血紅色，會產生代謝物苯胺。歐洲食物安全局早於2007年指出，根據動物實驗數據，苯胺具基因毒性，不能排除會導致人類患癌，因此同年起禁止在食物中使用。本港亦在2008年底開始，禁止在食物中加入紅2G至於若丹明B則呈亮紅色，本港亦禁止用於食物中。而且，亦有兩款預先包裝樣本，沒有在包裝上提供營養標籤，消委會已轉交食安中心跟進。

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值得注意是，在消委會臘腸樣本的評分中，共有4款樣本獲最高4.5評分，分別為官燕棧古法經典臘腸皇(Imperial Bird's Nest)、樓上廣東風味臘腸(HKJEBN)、大棧加拿全天然臘腸(MaxChoice)、仁御堂皇牌精選臘腸皇(Yan Yue Tong)，而仁御堂皇牌精選臘腸皇最便宜，平均100克僅14元。

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