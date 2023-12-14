消委會｜4款芝麻產品塑化劑超標 最高79倍 一款檢出致癌「環氧丙醇」超歐盟上限

消委會測試35款市面上較常見的芝麻產品，當中有產品驗出有塑化劑，另有產品塑化劑更是超標(陳奕釗攝)

消委會測試35款市面上較常見的芝麻產品，當中27款芝麻產品檢出不同污染物，有4款塑化劑含量超標，其中一款最高79倍，另一款的基因致癌物「環氧丙醇」檢出量超歐盟上限。消委會已將結果轉交食安中心或海關跟進，建議生產商加強檢驗塑化劑含量，向供應商索取原料測試報告，確保產品安全。

27 款芝麻產品檢出不同污染物

測試的35款芝麻產品樣本包括20款芝麻油、10款芝麻粉和5款芝麻醬。測試項目包括塑化劑、除害劑及營養素含量，芝麻油樣本的污染物含量，以及芝麻粉及芝麻醬樣本的霉菌毒素和致病菌含量。不同牌子的售價差異甚大，以芝麻油為例，每100克售價由11.9至68.7元不等，而售價最高和其中一款售價最低的樣本於總評均同獲最高的5分，代表價格與產品質素沒必然關係。