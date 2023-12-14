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2023-12-14 11:48:19

消委會｜4款芝麻產品塑化劑超標 最高79倍 一款檢出致癌「環氧丙醇」超歐盟上限

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消委會測試35款市面上較常見的芝麻產品，當中有產品驗出有塑化劑，另有產品塑化劑更是超標(陳奕釗攝)

消委會測試35款市面上較常見的芝麻產品，當中有產品驗出有塑化劑，另有產品塑化劑更是超標(陳奕釗攝)

消委會測試35款市面上較常見的芝麻產品，當中27款芝麻產品檢出不同污染物，有4款塑化劑含量超標，其中一款最高79倍，另一款的基因致癌物「環氧丙醇」檢出量超歐盟上限。消委會已將結果轉交食安中心或海關跟進，建議生產商加強檢驗塑化劑含量，向供應商索取原料測試報告，確保產品安全。

27款芝麻產品檢出不同污染物

測試的35款芝麻產品樣本包括20款芝麻油、10款芝麻粉和5款芝麻醬。測試項目包括塑化劑、除害劑及營養素含量，芝麻油樣本的污染物含量，以及芝麻粉及芝麻醬樣本的霉菌毒素和致病菌含量。不同牌子的售價差異甚大，以芝麻油為例，每100克售價由11.968.7元不等，而售價最高和其中一款售價最低的樣本於總評均同獲最高的5分，代表價格與產品質素沒必然關係。

消委會測試35款市面上較常見的芝麻產品，當中有產品塑化劑超標(陳奕釗攝) 消委會測試35款市面上較常見的芝麻產品，當中有產品驗出有塑化劑，另有產品塑化劑更是超標(陳奕釗攝) 消委會測試35款市面上較常見的芝麻產品，包括20款芝麻油、10款芝麻粉和5款芝麻醬。(陳奕釗攝) 消委會測試35款市面上較常見的芝麻產品，包括20款芝麻油、10款芝麻粉和5款芝麻醬。(陳奕釗攝) 消委會測試35款市面上較常見的芝麻產品，包括20款芝麻油、10款芝麻粉和5款芝麻醬。(陳奕釗攝)

過量食用影響生殖系統發展 捐肝腎功能

消委會在其中3款芝麻油和1款芝麻粉驗出塑化劑含量超出食安中心水平，當中1款芝麻油樣本所檢出的含量，超標79倍。成年人若每日進食這款芝麻油樣本超過約1湯匙，就會超過歐洲食物安全局訂定的每日可耐受攝入量。長期過量食用可能影響生殖系統發展，以及肝臟、腎臟功能健康。

10款樣本營養標籤與實際成分不相符

另外，13款芝麻油驗出含有基因致癌物「環氧丙醇」，其中1款芝麻油的含量達每公斤2,100微克，較歐盟標準出1.1倍，另外有10款產品營養標籤與實際成分不符。

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消委會測試35款市面上較常見的芝麻產品，當中27款芝麻產品檢出不同污染物(消委會)

消委會測試35款市面上較常見的芝麻產品，當中27款芝麻產品檢出不同污染物(消委會)

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