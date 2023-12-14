消委會｜4間持牌虛擬保險，僅1間列明個人資料保留期限。

保險服務日新月異，消費者近年可以在俗稱「虛擬保險」的網上平台自行投保。消委會早前檢視本地4間持牌虛擬保險，發現僅有1間列明個人資料保留期限，消委會認為相關做法透明度較低，建議投保人宜自行多加留意。
年度保費存差異同齡收費可相差逾7成
消委會指，本港4間獲保監局發牌的虛擬保險公司中，全部都有提供醫療或危疾保障，當中有3間提供自願醫保標準計劃，惟申請界面方便程度參差，有2間公司的客戶可於網上辦理相關手續，餘下1間的客戶則只可從網上下載申請表格，填妥後以電郵或郵寄的方式提交；披露資料年期亦不一。
至於參考3間提供自願醫保的公司所列出的「標準保費表」，顯示同一年齡層的年度保費存在一定差異。較為顯著的是投保年齡為出生後15日的男性， 年度保費相差約 74%；女性方面，80歲人士的年度保費最多相差逾55%。
僅1間列明個人資料保留期限
消委會稱，其中3間虛擬保險公司設聊天機械人，但消委會檢視後，發現所提供的答案與自行搜尋沒大分別；是次調查亦檢視4間公司的私隱政策，發現只有1間的私隱政策說明在一般情況下，消費者的個人資料會在業務關係終止後被保存7年，其餘3間均沒有清晰闡述保存資料年期。當中2間只說明若消費者提供的個人資料仍屬收集目的或用途，將會被保留，若不再需要的則會被刪除。
消委會提醒，消費者於網上投保時，應注意網絡安全，詳細查閱保單條款，了解保障範圍，亦要評估個人實際需要及財政狀況，同時留意私隱政策。