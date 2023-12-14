消委會｜4間持牌虛擬保險，僅1間列明個人資料保留期限。

保險服務日新月異，消費者近年可以在俗稱「虛擬保險」的網上平台自行投保。消委會早前檢視本地4間持牌虛擬保險，發現僅有1間列明個人資料保留期限，消委會認為相關做法透明度較低，建議投保人宜自行多加留意。

年度保費存差異同齡收費可相差逾7成

消委會指，本港4間獲保監局發牌的虛擬保險公司中，全部都有提供醫療或危疾保障，當中有3間提供自願醫保標準計劃，惟申請界面方便程度參差，有2間公司的客戶可於網上辦理相關手續，餘下1間的客戶則只可從網上下載申請表格，填妥後以電郵或郵寄的方式提交；披露資料年期亦不一。

至於參考3間提供自願醫保的公司所列出的「標準保費表」，顯示同一年齡層的年度保費存在一定差異。較為顯著的是投保年齡為出生後15日的男性， 年度保費相差約 74%；女性方面，80歲人士的年度保費最多相差逾55%。