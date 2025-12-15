消委會｜40歲高薪女付7萬元買交友配對服務　18男均未完全符合條件

近年不少人選用交友應用程式，然而消委會屢有接獲關於交友配對服務的投訴，今年首11個月就收到88宗有關投訴，比過去三年數字高。消委會呼籲業界在交易前先與消費者仔細溝通擇偶條件，交友應用程式的營運商亦可考慮改善其用戶註冊流程，避免有虛假用戶登記。當收到用戶舉報時，商戶應積極處理，剔除有問題的用戶。另一方面，消費者及其家人亦應明白交友配對服務不一定能成功配對符合全部條件的理想對象，使用交友應用程式時亦要提高警覺，免墮騙案。

個案一：配對 對象年齡及禮金惹爭議

投訴人陪同兒子光顧A配對公司，並支付約2,000元服務費。當時職員口頭承諾會一直配對年齡相近的女性會員見面，合約亦訂明會提供服務直至結婚為止。投訴人認為在一年間，除了首位女會員外，其餘3位的年齡均超越承諾的年齡層。A配對公司指可安排擴展到非本地女會員進行配對，若配對成功可能需準備數萬元禮金，惟投訴人不接受，亦指該公司其後沒有聯絡他跟進配對安排，遂向消委會求助。

A配對公司回覆消委會表示，一直有透過即時通訊軟件與投訴人兒子溝通及提供配對服務，前後一共推薦了6名女會員，其兒子與其中3人透過通訊軟件直接聯絡或親身見面。A配對公司亦表示，投訴人對所推薦的女會員有一定要求，除了年齡外，亦曾就女會員的外貌表達期望。在消委會調停下，A配對公司考慮到已成功為投訴人兒子牽線與3名女會員直接聯絡，提出退款800元，並終止其會籍及服務作為解決方案獲接納。