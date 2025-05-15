消委會｜44款智能手錶手環測試　一款量步數偏差74%　4798元「三星」續航力僅1.5日

消委會今(15日)發表44款智能手錶及智能手環的測試結果，結果顯示手錶量度步數及心率表現參差，其中3款樣本可能將輕微的手部動作推算為步數，引致步數數據的偏差高達59%至74%；在量度心率方面，有2款智能手錶於大部分活動情況下的偏差均逾 11%，於踩單車時的偏差更逾 21%。消委會提醒消費者，智能手錶或手環得出的健康及運動數據僅供參考，不能作醫學用途。

「博能Polar」3款手錶日常步數偏差可達74% 今次測試由ICRT統籌，樣本主要來自歐洲，包括44款在本地有售的產品。其中38款為智能手錶，售價介乎199元至9,799元，價格差異主要與品牌、功能、設計及材料有關；其餘6款為智能手環，售價由139元至498元。

測試發現，大部分樣本在步行及跑步步數估算上表現良好，偏差不超過7%。其中25款智能手錶的偏差更不超過3%，尤其在跑步時表現最佳。然而，部分樣本在模擬日常步數時偏差較大，特別是售價3,290元起的「博能Polar」3款手錶偏差高達59%至74%，消委會相信是因輕微手部動作被計算為步數。 全部樣本都有量度心率(心跳速度)的功能，惟表現頗參差，評分由2點至5點，半數智能手錶樣本於不同的活動量得的心率數據偏差均不多於7.5%，表現良好。但2 款「Withings」智能手錶樣本於大部分活動情況下量度心率的偏差均逾11%，踩單車時更達21%，僅獲2分評分。

兩款「小米」「華為」型號血氧 量 測試 參差 血氧量測功能表現亦參差，評分1至5分。其中9款手錶的偏差不超過1.12%，表現出色。惟售價1,499元的「小米Xiaomi」Watch 2 Pro及2,499元的「華為Huawei」Watch Buds偏差較高，分別達2.56%及3.01%，評分僅1.5分和1分。 Apple一型號續航力亦差 在電池方面，所有樣本充滿電的時間為1至2.9小時，但使用時間差異大，從1.5天到超過20.8天不等。其中Garmin的「fenix 8 AMOLED」及「Forerunner 955」使用時間可達20.8天，而售價1,999元的Apple的「Watch Se (Gen 2)」、售價1,598元的三星「Galaxy Watch FE」及售價4,798元的「Galaxy Watch Ultra」則僅能使用2.2天、2天及1.5天，差異顯著。