消委會今日（19日）發布最新一期《選擇》月刊，測試市面14款抽油煙機產品，當中5款樣本包括Miele、櫻花Sakura、TGC、樂信牌Rasonic及金雅典Athens未能通過部份安全測試項目。機電署表示正常情況下使用不會構成安全風險，署方已即時聯絡相關供應商要求跟進及改善，供應商亦已就不足之處制定改善方案。
消委會測試14款拉趟式及煙囪式抽油煙機，9款樣本抽油煙能力較強，2款拉趟式樣本表現最佳；在抽蒸氣方面，煙囪式表現普遍較拉趟式佳。為讓消費者於選購時可作參考，廠商一般會標示聲稱的排氣量，但各廠商在自行檢測產品時所採用的量度標準可能不同，建議消費者不要單憑產品的聲稱排氣量作比較。
排氣量及轉速較高 抽吸力未必較強
消委會發現機身最闊、約90厘米的煙囪式樣本平均排氣量最高；機身最窄、約60厘米的拉趟式樣本平均排氣量則較低。若設定在最低風速檔，排氣量最多可相差56%。風扇轉速方面，各樣本在最高風速檔持續運轉下，差異近70%。不過消委會指，抽油煙機即使排氣量較高或風扇轉速較快，抽油煙能力未必比較優勝，安裝時若油煙機排氣喉較短、彎位較少及排氣口位置不當風，都有助抽吸能力發揮得更好。
消委會指，5款樣本在部分安全測試項目未能符合國際標準，當中2款樣本的接地電線長度不足，分別是「Miele」和「櫻花Sakura」，當電源線於安裝或維修時被強行拉扯，而穩固裝置同時失效時，有機會使接地電線鬆脫；另外2款分別與內部變壓器組件之間的機械防護不足(「TGC」)，或在安裝前試驗手指可從機頂空隙中伸入並觸及帶電部分有關(「樂信牌Rasonic」)，3款樣本的物料阻燃能力有待改善(「TGC」、「金雅典Athens」、「樂信牌Rasonic」)。安全測試結果已交由機電工程署跟進。
機電工程署表示，這14款樣本中有5款樣本未能完全通過接地、絕緣及阻燃測試的個別項目，但在正常情況下使用，不會構成安全風險，署方已即時聯絡供應商，要求跟進及改善。「Miele」回覆消委會表示，相關型號曾由第三方國際認可機構測試，並通過所有測試，符合國際安全標準，強調產品不存在安全風險，但為釋除疑慮，供應商表示會改良產品。「櫻花Sakura」的供應商就表示，相關型號在推出市場前已通過IEC標準的安全測試。