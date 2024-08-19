消委會今日（19日）發布最新一期《選擇》月刊，測試市面14款抽油煙機產品，當中5款樣本包括Miele、櫻花Sakura、TGC、樂信牌Rasonic及金雅典Athens未能通過部份安全測試項目。機電署表示正常情況下使用不會構成安全風險，署方已即時聯絡相關供應商要求跟進及改善，供應商亦已就不足之處制定改善方案。

消委會測試14款拉趟式及煙囪式抽油煙機，9款樣本抽油煙能力較強，2款拉趟式樣本表現最佳；在抽蒸氣方面，煙囪式表現普遍較拉趟式佳。為讓消費者於選購時可作參考，廠商一般會標示聲稱的排氣量，但各廠商在自行檢測產品時所採用的量度標準可能不同，建議消費者不要單憑產品的聲稱排氣量作比較。

排氣量及轉速較高 抽吸力未必較強

消委會發現機身最闊、約90厘米的煙囪式樣本平均排氣量最高；機身最窄、約60厘米的拉趟式樣本平均排氣量則較低。若設定在最低風速檔，排氣量最多可相差56%。風扇轉速方面，各樣本在最高風速檔持續運轉下，差異近70%。不過消委會指，抽油煙機即使排氣量較高或風扇轉速較快，抽油煙能力未必比較優勝，安裝時若油煙機排氣喉較短、彎位較少及排氣口位置不當風，都有助抽吸能力發揮得更好。