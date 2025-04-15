消委會｜5款沐浴球含小部件或致幼童誤吞窒息無警告　包括Sanrio及Skater

近年不論大人或小朋友都興起用沐浴球浸浴，增添香氣，亦有卡通小玩意可供玩樂。消委會於市面購入17款沐浴球作測試，每個售價由12元至100元不等。是次測試參考歐盟《化妝品條例》的標準，為樣本進行化學安全測試，及參考歐洲玩具安全標準 EN 71-1 為小禮物進行機械和物理性能的安全測試。整體而言，有 7 款樣本（每個售價由37元至99.7元）總評獲 4.5 分或以上，反映不論平貴皆有理想選擇。 5 款未有無標示警告字句 消委會指，測試中有8款以卡通人物或動物包裝的浴球附有小禮物，當中7款需溶解後才浮現，當中的細小部件存在幼童誤吞致窒息的風險，然而，當中有5款包括：Sanrio、兩款San-tan浴球、Skater浴球及SK Japan的新幹線，並無中文或英文標示適用年齡及相關安全警告字句，未符合歐盟玩具安全標準的要求。

幼童有窒息風險 消委會參考玩具適用年齡判定指南，評估該等禮物為適用於 12 個月或以上組別的玩具，惟該 5 款樣本所附的禮物均屬細小部件，並未符合EN 71-1中擬供予 36 個月以下兒童玩具不可含細小部件的要求，消費者若不留神讓其年幼子女把玩該等玩具，存在讓兒童誤吞以致窒息的風險。 Sanrio的分銷商指，生產商表示其產品成份嚴格遵循美國化妝品安全基準以確保產品安全。此外，浴球內附的迷你手辦公仔並非玩具，為保障消費者安全，產品包装上已標有警告字句，提醒消費者切勿讓兒童單獨接觸及食用此產品。

San-tan分銷商表示會更新產品標籤資料，加入有關含有細小物件，不適合3歲以下兒童使用的警告。該公司又向消委會提交了更新的標籤。

3 款有警告字句 其餘 3 款樣本，包括碰碰狐、BANDAI NAMCO、NOL浴球雖然本身或在進行物理測試後的破損零件，同樣含有細小部件，但都有在包裝上以中英雙語標示「不適合 3 歲以下兒童使用」或「窒息危險」等警告字句，用以提醒消費者不要讓幼童使用該些產品。 約五成樣本檢出香料致敏物質 不少沐浴產品都會加入以天然植物萃取或人工合成的香料，某些香料物質可誘發接觸性過敏反應，引致過敏性接觸性皮膚炎。是次測試結果顯示約五成樣本（9款）檢出香料致敏物質，其中7款檢出1種香料致敏物質，不過檢出濃度均低於0.01%，根據歐盟要求毋須於成分列表中標示；其餘兩款分別檢出2及4款香料致敏物質，當中的苯甲酸苄酯濃度分別為0.024%和0.36%，若按歐盟規定須作出相關標示，但該兩款未有於成分列表中標示，或由於樣本的來源地（本港及美國）皆沒有相關的規定。

沐浴球一般用於浸浴，因此相關香料致敏物質的濃度會被大量稀釋，理論上引發過敏反應的風險並不算高。然而，家長亦需留意沐浴球有別於洗頭水和沐浴露等沐浴產品，兒童可能會在浴缸中嬉戲一段較長時間，而且身體大部分面積會長時間接觸沐浴球溶液，或會增加致敏風險。