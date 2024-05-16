不少消費者對冷氣機的首要要求是「夠凍」，期望製冷速度要夠快。消委會測試14款「1匹」淨冷型變頻式窗口冷氣機，售價介乎3,669元至7,650元不等，發現其中5款樣本的製冷量較其聲稱的數值低，差異最大的一款較聲稱數值低近5%。樣本之間的能源效率亦頗為參差，能源效率最高可相差23.4%。即使其中11款樣本同獲1級能源標籤，但能源效率最多相差達13.3%，當中有3款的製冷季節性表現系數（CSPF）實際數值只達2級能源標籤的標準，但仍在標籤計劃及國際慣常做法容許的8%公差範圍內。

在能源效率上，表現最佳是樂聲牌CW-HU90AA，其製冷季節性表現系數（CSPF）達到5.092，樂信牌RC-HU90A亦達5.034，兩款牌子被總評為最高的四星半。

測試以樣本的最大負荷狀態及根據國際標準進行，結果量得各樣本的製冷量由2.511千瓦至2.852千瓦，有5款樣本未達到聲稱的製冷量數值，相差幅度介乎1.7%至4.9%，當中3款樣本的相差幅度較大，實際量得的製冷量較聲稱的數值低3.6%至4.9%。雖然強制性能源效益標籤計劃及國際慣常做法，均容許實際製冷量與其聲稱數值的公差不超過10%，而該5款樣本的測試結果並沒有超出這個範圍，惟顯然與消費者對產品的期望有落差。

消委會指出，冷氣機的CSPF數值反映其製冷能源效率，數值愈高代表製冷能源效率愈高、電力節省得愈多。測試結果顯示14款樣本的CSPF數值介乎3.899至5.092，假設各樣本全年從室內抽出的總熱量相同，CSPF 數值最高的樣本較最低的省電23.4%。

消委會建議，避免將冷氣機安裝在陽光直接照射的地方，使用冷氣機時可拉上窗簾避免陽光直接照射室內，並盡量關閉門窗保持室內溫度。