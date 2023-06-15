消委會｜7個二手交易平台拒審查假貨　個別平台索過多個人資料

網上二手交易平台愈開愈多，消委會近日檢視7個於本港營運的網上二手交易平台，發現有不同程度問題，如平台、賣家和買家三方的權責不清，或買賣交易上，平台拒為交易物品的質素和真偽等負上任何責任。
個別平台索取過多個人資料
消委會以一般消費者身分進行實試，並於今年3月至5月，檢視7個於本港營運的網上二手交易平台，並從商戶的網頁或應用程式取得其服務資料，以了解平台的使用和潛在的消費風險，搜集所得資料獲當中5個平台確認和核實，餘下2個平台則在截稿前未有回覆。
調查發現，至於個人資料的使用方面，有一個平台表示不會把會員資料用作推廣或促銷，另有一個平台會視乎用戶意願而有相應做法，餘下5個平台則有提及用戶資料會被用作推銷用途。值得留意的是，有一個平台劃一要求所有賣家，先把帳戶綁定到第三方收款公司的另一帳戶，並上載地址證明與身份證副本，然後進行自拍認證，以處理該平台上的交易款項。然而，該平台早於2021年6月已停止支援此收款功能，故對於只使用香港站的基本功能的賣家而言，註冊第三方收款公司的帳戶並無實際用處之餘，亦可能導致消費者不必要地披露大量個人資料。
二手平台拒審查假貨
事實上，二手交易平台的物品種類包羅萬有，但大部分平台於使用條款中，註明只是提供一個場所予用戶交易，不會於交易過程中介入，或是為交易物品的質素和真偽等負上任何責任，而現行法例亦未有就其責任有清晰界定。消委會建議社會探討和研究規管的必要性和可行性，平台亦應提升和檢查其相關措施，例如將退貨機制引入香港，以及探討審查假貨的可能，從而減少交易糾紛和保障消費者權益。
消委會提醒，雖然現行法律對不同的消費活動有個別保障，但網上平台物品種類繁多，購物時又難以得悉賣家的真正身分以及貨品真偽，消費者進行大額交易時應份外小心。同時建議，消費者應保留交易和交談紀錄，萬一出現交易糾紛亦可作為證據之用；不論交易方式為買賣、換物，甚至是饋贈，如對其他用戶或物品來源感到可疑，應善用平台的舉報功能，以助職員作出調查。