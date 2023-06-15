消委會｜7個二手交易平台拒審查假貨　個別平台索過多個人資料

網上二手交易平台愈開愈多，消委會近日檢視7個於本港營運的網上二手交易平台，發現有不同程度問題，如平台、賣家和買家三方的權責不清，或買賣交易上，平台拒為交易物品的質素和真偽等負上任何責任。

個別平台索取過多個人資料

消委會以一般消費者身分進行實試，並於今年3月至5月，檢視7個於本港營運的網上二手交易平台，並從商戶的網頁或應用程式取得其服務資料，以了解平台的使用和潛在的消費風險，搜集所得資料獲當中5個平台確認和核實，餘下2個平台則在截稿前未有回覆。

調查發現，至於個人資料的使用方面，有一個平台表示不會把會員資料用作推廣或促銷，另有一個平台會視乎用戶意願而有相應做法，餘下5個平台則有提及用戶資料會被用作推銷用途。值得留意的是，有一個平台劃一要求所有賣家，先把帳戶綁定到第三方收款公司的另一帳戶，並上載地址證明與身份證副本，然後進行自拍認證，以處理該平台上的交易款項。然而，該平台早於2021年6月已停止支援此收款功能，故對於只使用香港站的基本功能的賣家而言，註冊第三方收款公司的帳戶並無實際用處之餘，亦可能導致消費者不必要地披露大量個人資料。