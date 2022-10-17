消委會｜7個音樂串流平台歌庫量差異大 收費相差逾1倍

在沒有智能手機連餐廳都去不了的年代，以智能電話聽歌已成為主流，音樂串流平台亦有不少選擇，消委會實測市面7個音樂串流平台，發現藏歌庫、收費、以及客戶服務差異大，市民可善用試用服務，以揀選適當自己的平台。

歌庫藏量相差逾 1 倍 歌曲下載上限差達 24 倍

消委會職員於今年8月至9月以一般消費者身份，訂閱7個在本地營運的音樂串流平台的計劃，檢視及比較了各平台的服務詳情及收費。首先以歌庫藏量計，不同平台相差可逾1倍。7個平台的歌庫均包括了本地、華語、日韓、歐美音樂，其中6個平台聲稱收納的樂曲大約為4,000萬首到9,000萬首，差距超過1倍，餘下1 個平台則沒有披露；有6個平台允許用戶在訂閱前查看歌庫及搜尋歌曲，以便在訂閱前尋找最適合的平台。但消委會實試搜尋歌曲功能時發現，部分日韓歌手或歌曲名稱要改以英文或羅馬拼音輸入方可成功尋獲，或會影響用戶體驗。此外，全部平台的流動應用程式均設有離線播放功能，讓用戶毋須連接互聯網或耗用流動數據便能收聽音樂。當中4個平台容許用戶下載和保存歌曲的數量介乎4,000首到100,000首，相差達24倍，另有2個平台聲稱不設下載上限，餘下1個平台則未有列出相關資料。

付費選無損音樂計劃 可能需要相關播放器材

音質方面，有5 個平台提供相關功能，當中4個平台的高解析音樂的位元率（bitrate）最高可達9216 kbps；但其中1個平台的網頁版只支援以Chrome或Firefox瀏覽器播放無損音樂，高解析音樂則只可透過電腦應用程式收聽；有3個平台的網頁版則不支援無損或高解析播放。消費者亦要留意，雖然有平台聲稱其高解析音質可媲美錄音室水平，但即使願意付出較基本月費計劃高達1倍的費用，選擇「無損」或「高解析」的音質計劃，但如果沒有適當的播放裝置及器材，未必能享受到預期的音質效果。事實上，學術界對於人類聽覺能否分辨高解析音樂仍有爭議，有平台亦提到聽覺屬主觀感受，或與先天條件有關，所以即使選用高解析服務計劃，亦不一定能獲得更佳的聆聽體驗。

月費計劃收費差異逾一倍

7個平台的基本個人計劃標準收費，每月介乎$48至$58。當中有4個平台的基本計劃已包括無損音質及/或高解析音質。有平台另外提供無損及高解析音質計劃，收費則為每月最低$68到最高$116，可較其基本收費計劃高1倍。有3個平台除了提供月費計劃外，亦有按季、半年、全年等的收費模式，但當中2個平台只會把大部分的收費模式和其他優惠計劃，列載於網頁供用戶選擇，流動應用程式的付費頁面只有月費計劃選項，消費者或因介面資訊差異而未能挑選最符合自身需要的計劃。如果想與家人共同訂閱音樂串流服務，全部7個平台均設有家庭服務計劃選項，每月收費由$66至$144，可以共享計劃的成員人數由2人至6人不等，每人平均收費由最低$12至最高$26.3，相差超過1倍。但要留意每人平均收費最低的平台以歐美歌曲為主，並沒有收錄個別本地唱片公司的作品。

免費試用後會自動續訂及收費

全部7個平台都有提供免費試用服務，當中3個提供14天免費試用，其餘4個的標準試用期為30天或1個月。4個平台在試用期後會自動續訂及收費，用戶如不希望付費，須於訂閱結束前提出終止服務要求。

有平台客服 1 星期後仍沒回應任何電郵查詢

至於平台間的客戶服務，水平則良莠不齊，有平台完全沒有提供任何客服的聯絡方法、亦有平台在一個星期後仍未回覆任何查詢電郵，服務表現亟需改善。另外1個平台的客戶服務熱線難以聯絡客服人員，查詢電話亦不斷在服務熱線與銷售熱線之間來回接駁，消委會職員最終須發送電郵才能成功取消訂閱，過程轉折。消委會敦促有關音樂串流平台改善客戶服務水平，以保障消費者的權益。

部分平台的歌庫較多歐美歌曲，有些則較著重本地音樂。消費者在使用音樂串流平台時，可參考以下貼士：