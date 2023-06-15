消委會｜7成乳膠氣球產品懷疑致癌物超歐盟上限 倡政府參考相關標準加強抽驗

消委會已向海關報告相關產品資料和測試結果，海關回覆指，已隨即派員在各區進行巡查，並成功購買了其中8款，現已交予政府化驗所進行安全測試，而檢測仍在進行中；至於另外5款產品則已經下架，市面上再無供應。

消委會檢測19款乳膠氣球產品，發現只有6款符合歐盟玩具安全規定。消委會在市面購入35個樣本的氣球產品，發現超過9成樣本驗出不同種類的懷疑致癌物質「亞硝胺化合物」，當中13個樣本驗出的「亞硝胺化合物」總遷移量，超出歐洲標準上限，最高超標6.8倍。消委會建議有關執法部門參考相關標準加強抽驗，確保經由不同渠道或銷售模式供應的產品均屬安全，並適時研究相關法例對消費者的保障是否足夠。

消委會早前於玩具店、精品及文具店、超級市場、派對用品專門店，以及氣球專門店等，購買11款單色或單一款式氣球產品，以及8款混色或混合款式的產品，以每個氣球計算，售價由$0.3至$19.9不等。由於歐盟研究報告指出，氣球的顏色與會否檢出亞硝胺並沒有必然相關性，故消委會有就不同顏色／款式的樣本作抽驗，合共檢測了35個氣球樣本，以檢測其亞硝胺化合物及可亞硝化物質的致癌物質。

五款氣球總遷移量超出歐盟相關的玩具安全規定

檢測結果顯示，只有「Everts」、「Miracle Atelier」和「amscan」 金色氣球等樣本沒檢出13種亞硝胺化合物。其餘32個樣本分別檢出NDELA、NDMA、NDBA、NDBzA、NMPhA或NEPhA等亞硝胺化合物。

另外，「Balloons」 粉紫色氣球、「MY LITTLE DAY」、「Simon Elvin」、「QUARTER POUNDER」、「Sempertex」、「Qualatex」、「迪士尼」、「对了」等樣本，檢出的亞硝胺化合物總遷移量由0.058mg/kg 至 0.39mg/kg，超出歐洲玩具總遷移量標準上限。當中以「SimonElvin」、「Sempertex」、「Qualatex」、「迪士尼」及「对了」驗出的總遷移量較高，由0.106mg到0.39mg/kg，超出規定上限1.1至6.8倍。國際癌症硏究機構（IARC)將NDELA歸類為或可能令人類患癌物質，這種物質易被皮膚吸收，可經由皮膚接觸和呼吸等途徑吸入。

消委會建議有關執法部門參考相關標準加強抽驗，亦已轉交相關產品資料予海關研究跟進，同時促請廠商盡量降低產品的亞硝胺及相關物質遷移量，以確保產品可供消費者安全使用。消委會建議，使用氣泵為氣球充氣，避免用口直接吹氣，有助減低接觸到有害物質的機會。