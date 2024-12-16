消委會｜7款桌墊樣本塑化劑超標最高逾220倍 或影響發育及生育能力

日常工作中不少人會使用桌墊，有鑑於近年內地和海外相繼發現桌墊的塑化劑含量超標， 消委會從文具店、書店及網上平台等購入15款桌墊樣本，每張售價介乎10元至198元。是次測試參考歐盟標準，檢驗 7 種鄰苯二甲酸酯類塑化劑的含量。消委會已將測試相關資料轉交香港海關檢視。

9 款樣本檢出 DINP 或 影響幼兒肝臟

鄰苯二甲酸酯有不同種類，通常被用作軟化劑，以增加柔韌性、透明度、耐用性及使用壽命。根據歐洲化學品管理局資料，是次測試的7種塑化劑之中有4種被列為生殖毒性類別1B物質，分別為DEHP、DBP、BBP和DIBP，動物實驗顯示該4種塑化劑可能會損害生育能力或胎兒健康，並干擾內分泌系統。此外，被棄置的舊桌墊會釋放塑化劑，對海洋及環境造成污染。

根據歐盟法規，該4種塑化劑的單一濃度及任何組合的總濃度均不可等於或超過塑化材料重量的0.1%。測試結果顯示，8款樣本總檢出量由 0.01%至 22.2%，當中7款超過歐盟上限。超標最多的是一款書寫墊，超標222倍。消委會亦發現有9款樣本檢出DINP，可能對幼兒肝臟產生不良影響。