消委會｜7款桌墊樣本塑化劑超標最高逾220倍 或影響發育及生育能力

日常工作中不少人會使用桌墊，有鑑於近年內地和海外相繼發現桌墊的塑化劑含量超標， 消委會從文具店、書店及網上平台等購入15款桌墊樣本，每張售價介乎10元至198元。是次測試參考歐盟標準，檢驗 7 種鄰苯二甲酸酯類塑化劑的含量。消委會已將測試相關資料轉交香港海關檢視。
9款樣本檢出DINP 或影響幼兒肝臟
鄰苯二甲酸酯有不同種類，通常被用作軟化劑，以增加柔韌性、透明度、耐用性及使用壽命。根據歐洲化學品管理局資料，是次測試的7種塑化劑之中有4種被列為生殖毒性類別1B物質，分別為DEHP、DBP、BBP和DIBP，動物實驗顯示該4種塑化劑可能會損害生育能力或胎兒健康，並干擾內分泌系統。此外，被棄置的舊桌墊會釋放塑化劑，對海洋及環境造成污染。
根據歐盟法規，該4種塑化劑的單一濃度及任何組合的總濃度均不可等於或超過塑化材料重量的0.1%。測試結果顯示，8款樣本總檢出量由 0.01%至 22.2%，當中7款超過歐盟上限。超標最多的是一款書寫墊，超標222倍。消委會亦發現有9款樣本檢出DINP，可能對幼兒肝臟產生不良影響。
釐清用途勤洗手減風險
塑化劑一般不容易經皮膚攝入人體，但若皮膚有傷口，或皮膚塗抹了防曬劑或油溶性潤膚產品，便有機會增加經皮膚吸收塑化劑的可能性。因此消委會建議生產商或代理商應在產品上附有清晰的資料標示，包括製造物料成分、來源地及產品名稱，並應列明桌墊用途並非餐墊，提醒消費者使用後應洗手。
消委會亦提醒，由於製造桌墊的物料大多屬於非食品級，因此消費者不應將桌墊當作餐墊，使用後應即時洗手。消費者若希望選購餐墊，應留意產品標示及確認其用途；建議使用稀釋後的洗潔精及濕抹布清潔桌墊，不應使用溶劑、酒精或熱水清潔；不要靠近火種、高溫或直接曝曬，以免變形或釋出有害物質；部分桌墊可能會釋出塑膠氣味，使用時應保持空氣流通，並避免儲存於密閉空間。