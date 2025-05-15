消委會｜8易潔鑊樣本總評獲5分　最平IKEA僅售130元

消費者委員會測試 24 款直徑為26 厘米或 28 厘米的易潔鑊樣本，發現樣本間的傳熱速度參差，更有4款樣本未能符合歐洲標準中防黐底測試的要求；另有 2 款手柄未能通過防火測試。 是次測試的樣本售價介乎90元至1,750元，樣本標示的 4 種塗層物料包括PTFE、石紋／顆粒紋／鑽石、陶瓷，以及網紋／蜂巢紋。有8款樣本總評獲5分，品牌包括：IKEA、CIRCULON Total、Balzano、意美廚IDEALE CHEF、Carl Schmidt Sohn、GreenPan、MEYER及WMF，其中IKEA牌售價僅需130元，最貴的WMF牌售價為1,750元，反映無論平貴都有好選擇。

傳熱速度及熱力分布表現參差 最慢樣本需近 16 分鐘 是次測試要求熱源儀器把樣本持續加熱至最低溫度達190°C。結果顯示，有6款樣本可於2分鐘內升溫至190°C，當中最快的僅需約1分半鐘；相反，4款樣本加熱時間需逾5分鐘，最慢的一款更需時近16分鐘。至於熱力分布方面，要求鑊面最低點達190°C時，其餘部分的最高溫度不應超過290°C。測試中有4款樣本超出最高溫度限值，包括3款樣本屬網紋或蜂巢紋塗層。 防黏底及塗層耐用測試 實驗室使用儀器在樣本鑊面打磨500次後，在沒有加入食油的情況下重複煎班戟5 次，檢視每次可否以鑊鏟輕易取出和有否殘餘物。測試發現有4款樣本未能符合標準要求，當中3款樣本未能使用鑊鏟完整取出班戟，另1款樣本的部分剝落塗層黏附於班戟上。惟消費者日常煮食時一般會加入食油，如妥善保養，類似情況未必會出現。測試亦在樣本加入番茄及番茄醬汁後於室溫靜置7天，模擬長時間煮食酸性食物。其中5款採用PTFE塗層的樣本出現微細氣泡，反映其塗層或已被腐蝕，未能符合歐洲標準要求。

2 款樣本手柄未能通過防火測試 4 款樣本過熱欠標示 測試中全部樣本在手柄強度及耐用程度方面均未見彎曲、變形或鬆脫情況。不過，有2款樣本以火焰點燃手柄後，火源移開15秒內未有自動熄滅。另於手柄溫度測試中，樣本加入食油後加熱至200°C並維持30分鐘，再於距離鑊邊三分之一位置量度手柄底部的溫度。結果顯示 6 款樣本高於標準要求的55°C，其中2款由於有在包裝或說明書上標示須使用隔熱裝備，仍符合標準要求；惟其餘4款樣本均沒有標示警告字句。 總遷移量及重金屬釋出量 符合安全標準 是次測試以3%醋酸、95%乙醇及異辛烷模擬酸性和油脂性食物的情況，測試需進行3次。有6款樣本在3%醋酸測試中檢出每平方分米3至6.5毫克非揮發性物質，總遷移量均呈下降趨勢，符合要求。有2款樣本在首次浸泡異辛烷後分別釋出每平方分米8及9.5毫克非揮發性物質，其後兩次均未再檢出，符合要求。在可萃取重金屬方面，有6款樣本於首兩次浸泡於100°C的0.5%檸檬酸後，檢出1至4種重金屬元素，惟檢出量均沒超出指引上限，且於第3次浸泡後未再檢出重金屬物質。 另外，部分全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)物質已被列為「人類致癌物」。是次測試中只有1款樣本的塗層檢出0.026% PFOS，但仍符合歐盟所規定的上限要求，測試中亦沒有釋出 PFOS。

部分廠商設保養及回收安排 廠商近年開始為易潔鑊提供保養服務，有 12 款樣本的廠商有為其產品提供保養，保用期由7日至10年不等，保用範圍一般包括因產品材料和工藝上的生產問題所引致的損壞。另外，有2款樣本標示鑊身採用回收鋁製造，且煮食表現和化學測試方面的結果均理想，顯示重用金屬作為升級再造實屬可行，有助製造過程中節省能源及減少碳排放。現時只有少數樣本的品牌商或代理商有提供回收服務，消委會期望業界進一步推動廚具回收及升級再造。 易潔鑊使用及保養貼士 消委會提醒，消費者首次使用易潔鑊前，宜以暖水混合清潔劑清洗，或加熱水浸泡一晚後再清潔。使用時應避免配搭金屬鑊鏟及其他金屬廚具使用，切勿在未有加入食物或煮食油時便過度加熱，亦應按食材分量選用合適尺寸的易潔鑊，減少空燒面積。烹煮食物後，應待易潔鑊冷卻至室溫後，使用柔軟海綿，避免使用百潔布、鋼絲擦等粗糙物料，以免刮損塗層。如遇頑固污漬，可先用暖水浸泡易潔鑊數小時至一晚，再配合中性或弱鹼性清潔劑，如蘇打粉加暖水清洗。如發現鑊面出現氣泡，代表塗層可能已開始剝落，應考慮更換。