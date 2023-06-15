消委會｜8款循環扇安全測試未達標　部分能源效率相差達67%　4款安全效能表現佳 (有片)

天時暑熱，不少人都會開風扇以助消暑。消委會測試了12款循環扇，8款不通過安全測試，包括有4款的絕緣距離不足，可能增加觸電風險；2款的物料阻燃能力不符合標準；1款有夾到兒童手指的風險。消委會亦發現，不同樣本之間的送風量最多相差超過5成，能源效率最多更相差達67%。消委會指「少數怕長計」，提醒消費者在選購循環扇時要多比較不同型號的價格、耗電量，以及功能和設計。 2款 物料阻燃能力欠佳 1款恐夾兒童手指 消委會測試的12款循環扇樣本售價約由398元至1,149元不等，全部均有3片扇葉，扇葉直徑介乎14厘米至21厘米。消委會委託獨立實驗所測試這些樣本的安全程度、送風量、省電程度、寧靜程度及使用方便程度。結果發現8款樣本(逾65%)未能通過部分安全測試項目，其中伊瑪牌及三信型號產品的物料阻燃能力不理想，著火後未能在標準要求的30秒內自動熄滅，愛麗思PCF-SC15T(#11)上下搖擺運作時，風扇頭與底座之間的空隙，可以夾住模擬兒童的手指，而且力度超標： 伊瑪牌 imarflex/IFQ-243R/ 未過物料阻燃性測試

三信 SANSHIN / SCF0619/ 未過絕緣距離、物料阻燃性測試

THOMSON / TM-SFC10R/ 未過絕緣距離測試

Turbo Italy/ TDF-S01/ 未過絕緣距離測試

未過絕緣距離測試 JNC/ JNC-DCFN8T-GY/ 未過絕緣距離測試

愛麗思 IRIS OHYAMA/ PCF-SC15T/ 未通機械安全性測試

普樂氏 Proluxury/ PTF502008G/ 未過溫升測試

億世家 ecHome/ DF8C3D/ 未過耐用測試

機電署表示，分析測試報告後，已聯絡供應商跟進有關產品的安全事宜，並已呼籲市民停用伊瑪牌及三信循環扇，兩個品牌的供應商就指，相信消委會的物料阻燃性測試結果或屬個別事件，為保障消費者，會安排為上述型號有關批次的用戶免費檢查及更換有關零件。 樂信牌Rasonic 送風量最高 在送風量及能源效率測試方面，消委會在測試中送風量最高的1款樣本(樂信牌Rasonic #3，扇葉直徑21厘米)，送風量達每分鐘21.2立方米，其次為「德國卓爾Summe」(#1)，送風量達每分鐘20.4立方米；至於「THOMSON」(#6)的送風量則較低，為每分鐘10.1立方米，最高送風量與最低相差達52%。 至於「米家Mi」(#2)、「普樂氏Proluxury」(#4)及「origo」(#9)的能源效率最高，每瓦特可產生1.2立方米/分鐘的送風量；「THOMSON」(#6)、「Turbo Italy」(#7)、「伊瑪牌imarflex」(#8)、「JNC」(#10)、「愛麗思IRIS OHYAMA」(#11)及「三信SANSHIN」(#12)的能源效率則較低，每瓦特只可產生介乎0.4至0.5立方米/分鐘的送風量。樣本間的能源效率最多相差67%。