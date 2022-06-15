消委會｜8款營養餐營養素含量與標示不符 3款總脂肪含量高於標示值120%

各種食物組別的推薦比例可參考哈佛大學公共衞生學院的「健康飲食餐盤」。

消委會強調，消費者選購營養餐的主要目的，是透過嚴格規範每餐的營養素攝入量，達致均衡控制體重的效果，若然營養素含量與標籤資料不符，或令消費者在不知情下選擇錯誤，最終減重不成，甚或增添其他健康風險。消委會提醒消費者在決定是否選購營養餐前，除考慮其食物的質素和成效外，亦需衡量其服務的方便程度，和收費是否物有所值，以至自行烹調營養餐的可行性，從而作出明智的選擇。

不少人為了追求健美體態，願意花費金錢訂購聲稱可增肌、減重或瘦身的營養餐。而市面上不少公司亦看準商機，其銷售的營養餐均標榜食材健康，餐單經註冊營養師計算營養素，有助消費者減至理想體重等。消費者委員會結合實試訂餐和營養素成分測試，發現此類營養餐的餐單並非全部都由營養師設計，在隨機挑選的9款營養餐樣本中，8款有營養標示，但全部均有至少1種標示的營養素含量與檢測結果不符，其差異更超出相關技術指引的要求。差距最嚴重1款樣本的總脂肪含量，甚至較標示值高逾2.3倍。

消委會隨機挑選9款營養餐樣本進行測試，發現除1款包裝上未有標示營養標籤而未能比較外，其餘8款樣本均有至少1種標示的營養素含量與檢測結果不符，其差異更超出相關技術指引的要求，當中3款的總脂肪含量高於標示值的120%，不符《技術指引》的要求，包括「Easy Food」、「Fitasty」及「NOSH」，差距由34%至231%。

5款的碳水化合物含量、1款的蛋白質含量，以及2款的能量含量差距，均超出標示2成以上，不符合食安中心《營養標籤及營養聲稱技術指引》的規管容忍限。差距最大的1款樣本，其標籤標示的總脂肪含量為每份含8.7克，但檢測結果卻為28.8克，兩者相差231%，有可能令原本想減重的消費者攝取更多脂肪，影響減重效果，消委會已將相關樣本的資料交予食安中心跟進。

消委會又發現大部分減重餐膳的分量偏少，即使較靜態的女性進食全部分量也未有飽足感。意志稍不堅定，便會添吃小食。營養素不可盡信減磅餐。

訂餐收費及送餐條款亦要小心計算

此外，該類營養餐的價格懸殊，平均每餐64元至219元，相差可逾2倍。若連續1個月訂購每天3餐（共90餐），最高收費可逾14,000元，消費者尚需注意其他額外收費和各種送餐限制，否則隨時失預算。消費者亦需留意送餐服務的安排和各種額外收費。調查中有8間公司設有指定送餐地區，當中有2間更不設送遞到新界區；另外3間公司送餐到偏遠地區（如將軍澳、愉景灣、東涌等）則需收取至少每天25元至100元的額外收費，視乎地區而定。

每間公司的送餐時間和次數亦有所不同，部分只於早上8時前送餐，未有其他時段可供選擇，未必適合非「朝九晚六」的上班族。

消費者訂購前宜仔細閱讀送餐條款和限制。營養餐完成製作後一般會冷凍或冷藏儲存，運送過程的保溫設備尤其重要。是次調查中大部分公司均有使用冷凍車、冷藏車及／或保溫袋運送，惟其中1間以紙袋運送食物，食物長時間處於室溫容易變壞，情況不理想。營養餐作為外賣便需要使用外賣餐盒，消費者應注意即棄餐具對環境帶來的負面影響。

消委會強調，消費者選購營養餐的主要目的，是透過嚴格規範每餐的營養素攝入量，達致均衡控制體重的效果，若然營養素含量與標籤資料不符，或令消費者在不知情下選擇錯誤，最終減重不成，甚或增添其他健康風險。