消委會｜9款爽膚水檢出致敏香料　1款酒精含量高達34%　73元港產貨評分媲美470元瑞士產品 (有片)

今次測試的25款樣本售價介乎69元至470元，容量由100毫升至250毫升，即每毫升由0.35元至3.92元，價格相差逾10倍。消委會參考歐盟《化妝品法規》和內地的《化妝品安全技術規範》，測試常見於爽膚水的有害物質含量，包括致敏香料及防腐劑，亦檢測樣本的酸鹼度及酒精含量，同時亦檢視樣本的標籤資料。

市面上的爽膚水不少聲稱可進一步清潔皮膚、有助收緊毛孔、去角質或作保濕滋潤。消委會今期測試市面上25款爽膚水產品，發現逾三成半樣本(9款)分別檢出1至4種致敏香料，超出歐盟《化妝品法規》需要作出標示的上限。10款樣本檢出酒精，當中3款樣本的酒精濃度高於10%，含量最高的1款更檢出34%酒精。消委會提醒，使用高濃度酒精的產品有機會加速皮膚水分的流失，令肌膚變得乾燥，甚至增加致敏的風險，並促請生產商避免使用或減低使用可致敏的成分，並清楚標示，讓消費者作知情之選。

最平港產 Joseristine 評分 媲美最貴瑞士 Glycel

結果發現13款樣本未有檢出致敏香料及可致敏或有機會影響生殖系統的防腐劑，獲五星最高整體評級，該等樣本每毫升的價格由0.45元至3.92元，可見價格較高及較低的產品皆有好的選擇，包括APIVITA(#1)、BIOSSANCE(#2)、CAUDALIE(#3)、Cetaphil(#4)、Etude(#5)、Kiehl's(#6)、SEPHORA(#7)、Glycel(#8)、Joseristine(#9)、The Ordinary(#10)、AHC(#11)、Hada Labo 肌研(#12)、freeplus (Kanebo)(#13)。其中，港產Joseristine(#9)的「細緻毛孔爽膚液」，平均每毫升只售0.45元，建議零售價73元，是獲五星評分的品牌中最便宜的一種，媲美建議零售價最貴470元的瑞士品牌Glycel(#8)的「活泉多元爽膚水」。

消委會指，雖然全部樣本沒有被驗出禁用香料，惟有9款分別檢出1至4種致敏香料，其檢出量亦超出歐盟《化妝品法規》需要作出標示的上限，其中品牌Origins(#25)的「淨肌控油活膚水」為唯一被驗出4種致敏香料；Bobbi Brown(#19)的「水盈礦物保濕水」及Collagen by Watsons的(#17)「彈潤保濕美膚水」均被驗出3種致敏香料；而MUJI(#21)和innisfree(#22）則各自檢出2種致敏香料。當中3款未有根據歐盟法規於包裝上標示含相關致敏香料的產品資料和測試，相關結果已交予海關跟進。

四成樣本 檢出酒精 3款 含量較高

另外，測試亦顯示四成樣本(10款)檢出酒精(乙醇)，檢出量由0.0061%至34%，當中Origins(#25)的酒精含量最高，檢出量達34%；另外Aēsop(#23)和KOSÉ SEKKISEI(#24)的檢出量分別為14.0%和16.0%，含量相對較高，過量使用有可能有機會加速皮膚水分的流失，令肌膚變得乾燥，甚至增加致敏的風險。另外，3款樣本包括Curél(#15)、L’Oréal(#16)和KOSÉ SEKKISEI(#24)檢出0.024%至0.0 89%對羥基苯甲酸甲酯(methylparaben)，檢出量均符合內地和歐盟的要求。

消委會提醒市民，在選擇護膚品包括爽膚水時，應先了解產品成分，曾對香料物質產生過敏反應的人士要特別留意，如果在使用爽膚水後皮膚有過敏反應，應考慮停止使用，並應諮詢皮膚科醫生意見，同時應避免過度清潔，在冬季時亦應避免使用熱水洗面，以及頻密使用磨砂或深層清潔用品。