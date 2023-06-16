七成乳膠氣球產品懷疑致癌物超歐盟上限 倡市民用氣泵充氣

氣球是不少兒童喜好的玩具，亦是布置場地好裝飾，但暗藏健康風險。消委會檢測19款乳膠氣球產品、共35個樣本，九成樣本都檢出不同種類的亞硝胺化合物，全部亦檢出可亞硝化物質，部分更屬懷疑致癌物。有13款(七成)氣球檢出有關物質的總遷移量超出歐盟的玩具安全規定。消委會指產品價格與安全程度無必然關係，建議市民使用氣泵為氣球充氣，避免用口直接吹氣，減低接觸到有害物質的機會。

消委會早前於玩具店、精品及文具店、超級市場、派對用品專門店，以及氣球專門店等，購買11款單色或單一款式氣球產品，以及8款混色或混合款式的產品。以每個氣球計，售價由0.3至19.9元不等。

檢測參考歐洲玩具安全標準，以19款型號、共35個氣球樣本釋出的亞硝胺和可亞硝化物質的程度作安全評估。