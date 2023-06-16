七成乳膠氣球產品懷疑致癌物超歐盟上限 倡市民用氣泵充氣

氣球是不少兒童喜好的玩具，亦是布置場地好裝飾，但暗藏健康風險。消委會檢測19款乳膠氣球產品、共35個樣本，九成樣本都檢出不同種類的亞硝胺化合物，全部亦檢出可亞硝化物質，部分更屬懷疑致癌物。有13款(七成)氣球檢出有關物質的總遷移量超出歐盟的玩具安全規定。消委會指產品價格與安全程度無必然關係，建議市民使用氣泵為氣球充氣，避免用口直接吹氣，減低接觸到有害物質的機會。
消委會早前於玩具店、精品及文具店、超級市場、派對用品專門店，以及氣球專門店等，購買11款單色或單一款式氣球產品，以及8款混色或混合款式的產品。以每個氣球計，售價由0.3至19.9元不等。
檢測參考歐洲玩具安全標準，以19款型號、共35個氣球樣本釋出的亞硝胺和可亞硝化物質的程度作安全評估。
僅三個樣本無檢出亞硝胺化合物
檢測結果顯示，「Everts」寶寶熊氣球、「MiracleAtelier」心形汽球和「amscan」金色氣球樣本無檢出亞硝胺化合物；其餘32個樣本分別檢出NDELA、NDMA、NDBA、NDBzA、NMPhA或NEPhA等亞硝胺化合物，比率逾九成。逾三成、13個樣本檢出的亞硝胺化合物超出歐洲標準上限；當中10個樣本超出規定上限1.1至6.8倍。另外，20個樣本同時檢出兩種或以上亞硝胺化合物。
結果同時反映，全部樣本均檢出不同濃度的可亞硝化物質，當中19個樣本的可亞硝化物質總遷移量由1.114mg/kg至6.502mg/kg不等，超出歐洲標準及歐盟規定上限，比率超過一半。而26個樣本釋出的可亞硝化物質被轉化成NDMA，當中半數的遷移量較高，由1.037mg/kg至5.605mg/kg不等，單憑樣本衍生出NDMA的濃度已超出相關總遷移量規定。
消委會指，有動物研究顯示，若經口服途徑攝入有關的亞硝胺化合物，或損肝、腎、膀胱、食道和鼻腔等器官，可致腫瘤。雖未有足夠研究證明對人類具致癌性，但潛在風險不容忽視。
消委會總幹事黃鳳嫺表示，根據《玩具及兒童產品安全條例》，玩具只須符合歐洲、美國及國際標準ISO其中一套，惟只有歐洲玩具標準就氣球產品設有亞硝胺相關要求。她建議業界留意並參考不同國家或地區的標準，避免所供應的產品釋出過量的潛在有害物質。她同時呼籲市民使用氣泵為氣球充氣，避免用口直接吹氣，減低接觸到有害物質的機會；玩樂過後應先清潔雙手及洗面才進食，避免經口服途徑攝入有害物質。