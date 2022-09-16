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消委會
2022-09-16 04:30:46
日報

中小學購書費各增2.9%及5.7%逾通脹 被迫買實體書加電子書

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課本

學校指難完全捨棄實體書。 (資料圖片)

新學年開學，家長或感書簿費有所增加，消委會調查22/23學年中小學購書費證實分別增2.9%和5.7%，升幅高於同期1.7%通脹。而疫情期間網課新常態，逾八成小學及七成中學書單最少有1本電子課本，而大部分學校選用電子課本與實體課本兼備套裝，變相「雙重」開支。消委會呼籲書商負企業社會責任，定價考慮學生負擔能力。

調查發現，小學新學年平均購書費3,177元，按年升5.7%，高於去年的升5.3%。高小平均購書費達3,329元，較初小的3,025元高約一成。中學方面，平均購書費2,944元，按年升2.9%，低於去年3.6%升幅。

調查又發現，網課需求急增下，逾八成(41間)小學及逾七成(35間)中學學書單包括最少1本電子課本，大部分學校選用電子和實體課本兼備套裝，令購書費大增，舉例有學校上學年書單單購實體版本中國語文課本66元，新學年電子加實體則大增至118元。逾七成中小學指長遠會改變教材選取方向，例如52%表示會多考慮選用附設網上教學資源印刷書、分別29%指會自行編製更多網上教材和多用電子書。消委會宣傳及社區關係小組主席蕭景威指，普遍有電子教學趨勢，電子實體套裝模式屬過渡做法，引述有小學校長指學生難以完全改用電子課本上課，所以選用套裝模式。

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