二手交易平台拒審查假貨 個別平台索過多個人資料

本港住宅單位空間有限，不少人 會將家中雜物「斷捨離」，網上二手交易平台亦愈開愈多；消委會檢視7個在港營運的相關平台，發現平台、賣家和買家三方的權責不清，平台亦拒為交易物品的質素和真偽等負上責任。消委會坦言，任何人都可在該等平台放售產品，消委會未必能夠跟進所有買賣爭議，建議消費者保留交易和交談紀錄，一旦出現糾紛亦可作證據之用。
消委會於3至5月以一般消費者身份檢視7個於本港營運的網上二手交易平台，並從商戶的網頁或應用程式取得其服務資料，以了解平台的使用和潛在的消費風險；當中「JupYeah 執嘢」表示不會把會員資料用作推廣或促銷，「Carousell 旋轉拍賣」則會視乎用戶意願而有相應做法，餘下5個平台則有提及用戶資料會被用作推銷用途。
消委會發現，eBay Hong Kong要賣家把帳戶綁定到第三方收款公司的另一帳戶，並須上載地址證明與身份證副本作認證，否則會顯示無法刊登物品等警告字眼，惟該平台於2021年6月已停止支援此收款功能。對只用該平台香港站基本功能的用戶，註冊收款帳戶無實際用處之餘，或導致不必要披露大量個人資料。
另外，消委會指，大部分平台只提供帳號驗證、用戶評價、檢舉功能等基本交易保障。全部平台未有實行假貨審查機制和退貨保障，僅個別平台設調解糾紛機制，按情況作處分；近半平台表示會用第三方工具、IP地址或掃描分析用戶發送的訊息等方法以偵測詐騙行為。惟大部分平台於使用條款中註明，只是提供一個場所予用戶交易，不會於交易過程中介入，或為交易物品的質素和真偽等負上任何責任。
消委會於今年首5個月接9宗相關投訴，總金額28,745元，較去年同期的6宗投訴、涉款16,810元多；涉及售假貨、型號出錯及服務延誤等問題。消委會總幹事黃鳳嫺指，任何人都可在二手交易平台放售產品，建議消費者保留交易和交談紀錄，萬一出現糾紛可作憑證。