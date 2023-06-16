二手交易平台拒審查假貨 個別平台索過多個人資料

本港住宅單位空間有限，不少人 會將家中雜物「斷捨離」，網上二手交易平台亦愈開愈多；消委會檢視7個在港營運的相關平台，發現平台、賣家和買家三方的權責不清，平台亦拒為交易物品的質素和真偽等負上責任。消委會坦言，任何人都可在該等平台放售產品，消委會未必能夠跟進所有買賣爭議，建議消費者保留交易和交談紀錄，一旦出現糾紛亦可作證據之用。

消委會於3至5月以一般消費者身份檢視7個於本港營運的網上二手交易平台，並從商戶的網頁或應用程式取得其服務資料，以了解平台的使用和潛在的消費風險；當中「JupYeah 執嘢」表示不會把會員資料用作推廣或促銷，「Carousell 旋轉拍賣」則會視乎用戶意願而有相應做法，餘下5個平台則有提及用戶資料會被用作推銷用途。