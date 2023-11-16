揀喼注意! 消委會測試15款行李箱 MUJI ECHOLAC性價比高 7款拖長距離易甩轆殼裂斷手柄 1款塑化劑超標45倍或損生殖健康

聖誕新年旅遊旺季即將來臨，不少人會趁假期「返鄉下」或出外度假；若行李箱在旅途中「甩轆斷柄」，無疑會非常狼狽。消委會測試市面15款中型硬身拉鏈式行李箱的耐用和化學安全程度，發現有樣本行走不足40公里就損壞；最貴樣本、RIMOWA一款身價逾8千元的4輪喼，未「行足」60公里亦已斷手柄。另有樣本手挽部分物料檢出的塑化劑含量超出歐盟上限45倍，長期攝取或會妨礙兒童正常發育及損害男性生殖系統。

消委會以行李箱在旅行使用情況測試，包括開關及轉動密碼鎖500次、連續行走90公里、向下拖行400級樓梯、多次撞擊測試等。測試的15款樣本中，有4款樣本得整體評分最高(4.5分)，有2款售價為2,500元以下；分別為「MUJI 行李箱連滑輪固定器75L」(1,980元)及「ECHOLAC AMOS PC232SA(24")」(2,100元)，另外2款4.5分樣本為「Victorinox Spectra 3.0 Exp. Medium Case 611759」(5,890元)及「LOJEL Cubo Medium」(2,700元)。

在平路拖行測試方面，連續行走90公里後，全部樣本均出現不同程度的損壞或損耗。然而，7款的損耗較為嚴重，包括車輪脫落、箱身破裂、拉桿或拉桿手柄折斷、鬆脫等。其中「ACE」(2,180元)、「harajuku」(730元)、「Hallmark Design Collection」(1,139元)及「ELLE」(989元)的行李箱路面表現獲評1.5分或以下，未完成連續行走90公里的試驗便車輪脫落「甩轆」，或拉桿鬆脫或斷裂；「ELLE」行李箱的耐跌撞能力同時遜於其餘14款，是唯一在耐跌撞測試中出現損壞的樣本，車輪連接件於測試後輕微裂開。樣本中售價最高的「RIMOWA ESSENTIAL CHECK-IN M」(8,200元)，在行走路程未及60公里時，拉桿手柄便斷裂；平路測試中表現最好的是MUJI行李箱連滑輪固定器75L。

消委會宣傳及社區關係小組主席蕭景威建議提起行李箱時避免使用拉桿，要用手挽提起，不宜坐在行李箱上，以免對行李箱、拉捍及車輪造成壓力引致損壞。若行李箱長期放家中很少使用，都要不時拿出來滾動，以免零件老化。