消委會測市面39款樣本 19款總評達4星 植物奶難取代牛奶補鈣 豆奶蛋白質接近低脂奶

素食者、乳糖不耐症患者或會選擇植物奶作替代品，市面上產品種類五花八門，應如何選擇？消費者委員會早前調查市面包括豆奶、椰子奶等5類共39款植物奶，近半獲總評4分或以上(5分滿分)，但所有椰子奶樣本評分均低於4分。消委會指出，植物奶在營養角度未必能夠完全取代牛奶，僅豆奶樣本的平均蛋白質含量較接近低脂奶，但要攝取1杯低脂奶所能提供的鈣則要飲6.2杯豆奶，若椰子奶更分別要飲34杯(蛋白質)和125杯(鈣)才獲一杯低脂奶相同量值。消委會提醒消費者，若以植物奶代替牛奶，應選擇有添加鈣及維他命的產品，亦要從其他膳食中攝取足夠營養。

消委會搜集了39款預先包裝植物奶樣本，包括12款豆奶、10款燕麥奶、7款杏仁奶，椰子奶和米奶各5款，每100毫升售價介乎1至8.5元。當中19款樣本總評獲得4分或以上，3款杏仁奶、2款豆奶和1款燕麥奶均獲4.5分；測試項目包括營養素、污染物，如金屬及除害劑草甘膦(glyphosate)含量等。39款植物奶樣本中最高分和最低分均是杏仁奶，當中4.5分杏仁奶每100毫升僅需2元，但最低分、只有2.5分杏仁奶，每100毫升卻要4.4元，反映價格與總評分沒有直接關連。

測試結果發現，以100毫升樣本為單位，12款豆奶樣本的平均蛋白質含量為3.26克，遠高於其他4類植物奶(0.1至0.66克)，平均含量最低為椰子奶(0.1克)和米奶(0.19克)。有6款豆奶樣本的蛋白質含量更高達3.4克至4.92克，較低脂奶(約3.37克)高。飲用1杯240毫升的豆奶已可攝取約7.82克蛋白質，佔中國營養學會建議成年女性每日推薦攝入量的14.2%。若以燕麥奶或杏仁奶作替代品，則需飲用約5杯才攝取到相當於1杯低脂奶或豆奶的蛋白質，而以椰子奶攝取同等分量的蛋白質，更需飲用約34杯。

