熱門搜尋:
消委會 谷村新司 以巴衝突 玫瑰崗中學 施政報告2023 天氣 冰上火花 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
消委會
2023-10-17 04:30:59
日報

消委會測市面39款樣本 19款總評達4星 植物奶難取代牛奶補鈣 豆奶蛋白質接近低脂奶

分享：
消委會

消委會測市面39款樣本 19款總評達4星 植物奶難取代牛奶補鈣 豆奶蛋白質接近低脂奶

素食者、乳糖不耐症患者或會選擇植物奶作替代品，市面上產品種類五花八門，應如何選擇？消費者委員會早前調查市面包括豆奶、椰子奶等5類共39款植物奶，近半獲總評4分或以上(5分滿分)，但所有椰子奶樣本評分均低於4分。消委會指出，植物奶在營養角度未必能夠完全取代牛奶，僅豆奶樣本的平均蛋白質含量較接近低脂奶，但要攝取1杯低脂奶所能提供的鈣則要飲6.2杯豆奶，若椰子奶更分別要飲34杯(蛋白質)和125杯(鈣)才獲一杯低脂奶相同量值。消委會提醒消費者，若以植物奶代替牛奶，應選擇有添加鈣及維他命的產品，亦要從其他膳食中攝取足夠營養。

消委會搜集了39款預先包裝植物奶樣本，包括12款豆奶、10款燕麥奶、7款杏仁奶，椰子奶和米奶各5款，每100毫升售價介乎1至8.5元。當中19款樣本總評獲得4分或以上，3款杏仁奶、2款豆奶和1款燕麥奶均獲4.5分；測試項目包括營養素、污染物，如金屬及除害劑草甘膦(glyphosate)含量等。39款植物奶樣本中最高分和最低分均是杏仁奶，當中4.5分杏仁奶每100毫升僅需2元，但最低分、只有2.5分杏仁奶，每100毫升卻要4.4元，反映價格與總評分沒有直接關連。

測試結果發現，以100毫升樣本為單位，12款豆奶樣本的平均蛋白質含量為3.26克，遠高於其他4類植物奶(0.1至0.66克)，平均含量最低為椰子奶(0.1克)和米奶(0.19克)。有6款豆奶樣本的蛋白質含量更高達3.4克至4.92克，較低脂奶(約3.37克)高。飲用1杯240毫升的豆奶已可攝取約7.82克蛋白質，佔中國營養學會建議成年女性每日推薦攝入量的14.2%。若以燕麥奶或杏仁奶作替代品，則需飲用約5杯才攝取到相當於1杯低脂奶或豆奶的蛋白質，而以椰子奶攝取同等分量的蛋白質，更需飲用約34杯。
 

消委會

消委會測試市面多款植物奶樣本。(李睿哲攝)

植物奶鈣含量遠低於低脂奶

另外，許多人或擬透過飲奶攝取鈣，但植物奶鈣含量遠低於低脂奶。消委會以每100千卡食物的量度標準計算，有16款植物奶樣本達高鈣定義；若按每100毫升計，16款中只有3款添加了鈣的樣本屬高鈣，包括1款豆奶、1款杏仁奶及1款椰子奶。樣本中有23款沒有額外添加鈣，其鈣含量介乎2.55毫克至76.12毫克，遠低於低脂奶的鈣含量(125毫克)。以無添加鈣樣本的平均含量計算，若要攝取1杯低脂奶所能提供的鈣質，需飲6杯豆奶、7杯杏仁奶、約22杯米奶、33杯燕麥奶，或約125杯椰子奶。

六成樣本營養標示成疑 交食安中心跟進

牛奶除蛋白質和鈣，亦有其他如維他命B2的營養成分。消委會宣傳及社區關係小組主席蕭景威引述測試結果指，12款植物奶樣本完全檢不出維他命B2，包括所有椰子奶、3款米奶、1款杏仁奶和3款燕麥奶。有8款樣本檢出維他命D，每100毫升含量介乎0.06微克至0.865微克；「UFC」及「Dream」聲稱添加維他命D的椰子奶樣本檢不出維他命D，與成分表不符，或未能達到消費者的期望。同時，超過六成樣本標示的營養資料與檢測結果的差異不符《營養標籤及營養聲稱技術指引》的要求，當中包括13款樣本的鈣、維他命B2或維他命D的資料，消委會已交予食物安全中心跟進。

消委會亦檢出10款樣本檢出金屬污染物鎳，包括8款豆奶及2款燕麥奶，含量介乎每公斤0.23毫克至1.08毫克。蕭景威解釋，食物普遍含有來自環境的微量金屬污染物，而大豆、燕麥片等的天然鎳含量較高。雖然目前未有證據顯示攝入鎳會對人體健康構成風險，惟對鎳敏感的人士，進食含鎳的食物可能會引致接觸性皮膚炎。他提醒，若消費者希望以植物奶完全代替牛奶，宜細閱營養標籤及根據身體攝入量需要，選擇適合的營養增強產品，同時從其他食物攝取足夠的蛋白質、鈣及各種維他命。

消委會
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受