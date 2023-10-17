消委會測市面39款樣本 19款總評達4星 植物奶難取代牛奶補鈣 豆奶蛋白質接近低脂奶

素食者、乳糖不耐症患者或會選擇植物奶作替代品，市面上產品種類五花八門，應如何選擇？消費者委員會早前調查市面包括豆奶、椰子奶等5類共39款植物奶，近半獲總評4分或以上(5分滿分)，但所有椰子奶樣本評分均低於4分。消委會指出，植物奶在營養角度未必能夠完全取代牛奶，僅豆奶樣本的平均蛋白質含量較接近低脂奶，但要攝取1杯低脂奶所能提供的鈣則要飲6.2杯豆奶，若椰子奶更分別要飲34杯(蛋白質)和125杯(鈣)才獲一杯低脂奶相同量值。消委會提醒消費者，若以植物奶代替牛奶，應選擇有添加鈣及維他命的產品，亦要從其他膳食中攝取足夠營養。
消委會搜集了39款預先包裝植物奶樣本，包括12款豆奶、10款燕麥奶、7款杏仁奶，椰子奶和米奶各5款，每100毫升售價介乎1至8.5元。當中19款樣本總評獲得4分或以上，3款杏仁奶、2款豆奶和1款燕麥奶均獲4.5分；測試項目包括營養素、污染物，如金屬及除害劑草甘膦(glyphosate)含量等。39款植物奶樣本中最高分和最低分均是杏仁奶，當中4.5分杏仁奶每100毫升僅需2元，但最低分、只有2.5分杏仁奶，每100毫升卻要4.4元，反映價格與總評分沒有直接關連。
測試結果發現，以100毫升樣本為單位，12款豆奶樣本的平均蛋白質含量為3.26克，遠高於其他4類植物奶(0.1至0.66克)，平均含量最低為椰子奶(0.1克)和米奶(0.19克)。有6款豆奶樣本的蛋白質含量更高達3.4克至4.92克，較低脂奶(約3.37克)高。飲用1杯240毫升的豆奶已可攝取約7.82克蛋白質，佔中國營養學會建議成年女性每日推薦攝入量的14.2%。若以燕麥奶或杏仁奶作替代品，則需飲用約5杯才攝取到相當於1杯低脂奶或豆奶的蛋白質，而以椰子奶攝取同等分量的蛋白質，更需飲用約34杯。
植物奶鈣含量遠低於低脂奶
另外，許多人或擬透過飲奶攝取鈣，但植物奶鈣含量遠低於低脂奶。消委會以每100千卡食物的量度標準計算，有16款植物奶樣本達高鈣定義；若按每100毫升計，16款中只有3款添加了鈣的樣本屬高鈣，包括1款豆奶、1款杏仁奶及1款椰子奶。樣本中有23款沒有額外添加鈣，其鈣含量介乎2.55毫克至76.12毫克，遠低於低脂奶的鈣含量(125毫克)。以無添加鈣樣本的平均含量計算，若要攝取1杯低脂奶所能提供的鈣質，需飲6杯豆奶、7杯杏仁奶、約22杯米奶、33杯燕麥奶，或約125杯椰子奶。
六成樣本營養標示成疑 交食安中心跟進
牛奶除蛋白質和鈣，亦有其他如維他命B2的營養成分。消委會宣傳及社區關係小組主席蕭景威引述測試結果指，12款植物奶樣本完全檢不出維他命B2，包括所有椰子奶、3款米奶、1款杏仁奶和3款燕麥奶。有8款樣本檢出維他命D，每100毫升含量介乎0.06微克至0.865微克；「UFC」及「Dream」聲稱添加維他命D的椰子奶樣本檢不出維他命D，與成分表不符，或未能達到消費者的期望。同時，超過六成樣本標示的營養資料與檢測結果的差異不符《營養標籤及營養聲稱技術指引》的要求，當中包括13款樣本的鈣、維他命B2或維他命D的資料，消委會已交予食物安全中心跟進。
消委會亦檢出10款樣本檢出金屬污染物鎳，包括8款豆奶及2款燕麥奶，含量介乎每公斤0.23毫克至1.08毫克。蕭景威解釋，食物普遍含有來自環境的微量金屬污染物，而大豆、燕麥片等的天然鎳含量較高。雖然目前未有證據顯示攝入鎳會對人體健康構成風險，惟對鎳敏感的人士，進食含鎳的食物可能會引致接觸性皮膚炎。他提醒，若消費者希望以植物奶完全代替牛奶，宜細閱營養標籤及根據身體攝入量需要，選擇適合的營養增強產品，同時從其他食物攝取足夠的蛋白質、鈣及各種維他命。