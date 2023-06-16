消委會測試12款循環扇 8款安全未達標 易夾手指 易觸電 易燃 部分能源效率相差達67%

天時暑熱，不少人會開風扇「吹涼」，近年更興起「循環扇」。消委會測試市面12款循環扇的安全及效能，發現當中8款未能通過安全測試，包括有4款的絕緣距離不足，或增加觸電風險；2款的物料阻燃能力不符合標準；1款有夾兒童手指風險。消委會同時發現不同循環扇的送風量最多相差超過五成，能源效率最多更相差達67%。消委會建議市民可選購扇葉較大的循環扇，擺放循環扇要留空間散熱，亦要避免長期暴露陽光下，以免外殼老化。



消委會今次測試的12款循環扇樣本，售價由398元至1,149元，全部均有3片扇葉，扇葉直徑介乎14厘米至21厘米。有4款循環扇獲得最高4.5分總評，包括「德國卓爾」CF-S85RD(售價648元)、「米家Mi」ZLXHS01ZM(459元)、「樂信牌Rasonic」RCF-8YE(688元)和「origo」CF1515(798元)。 測試發現有8款樣本未能通過部分安全測試項目，比率超過65%。其中「Turbo Italy」TDF-S01的內部電路板上個別帶電部分之間的絕緣距離不足，較標準距離少1毫米；此樣本與另外3款樣本在拆下風扇罩或扇葉後，用戶可接觸到的摩打轉軸與個別內部帶電部分之間的絕緣距離不足。而「愛麗思 IRIS OHYAMA」PCF-SC15T則上下搖擺運作時，模擬兒童手指的試驗手指可被夾在風扇頭與底座之間的空隙，被夾時承受的力度較標準上限(15牛頓)超出1牛頓，兒童若不慎將手指伸入空隙，便可能有受傷風險。而「伊瑪牌imarflex」IFQ-243R和「三信SANSHIN」SCF0619均有物料阻燃能力不理想，著火後未能在標準要求的30秒內自動熄滅。機電工程署日前已呼籲市民停用和聯絡供應商更換零件。

樂信牌送風量最高 至於送風量及能源效率方面，測試發現送風量最高的樣本為扇葉直徑21厘米的「樂信牌Rasonic」樣本，送風量達每分鐘21.2立方米；而較送風量最低為扇葉直徑18厘米的「THOMSON」樣本，每分鐘只有10.1立方米，兩者相差達一倍。而「米家Mi」、「普樂氏 Proluxury」和「origo」在最高風速檔及最大自動搖擺角度下的耗電量均低於20瓦特，即開動10小時僅消耗少於0.2度電；較耗電量量最高(45.9瓦特)的「伊瑪牌imarflex」樣本，開動10小時耗電約0.5度，相差超過一倍。 如以每瓦特的輸入功率所產生的送風量計算，各樣本每瓦特可產生介乎每分鐘0.4立方米至1.2立方米的送風量，最多相差達兩倍。而採用直流電摩打驅動扇葉樣本的能源效率，較傳統交流電摩打驅動扇葉的樣本為佳。而即使待機亦耗電，各樣本待機時的輸入功率介乎0.1瓦特至1.5瓦特；以待機耗電量最高的樣本推算，若持續待機30天會消耗約1.1度電，相當於開動近40小時。