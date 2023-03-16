消委會測10款家用監控鏡頭 9款易洩私隱 1款登出仍見實時影像

家中有小孩、長者或寵物又不放心，不少人都會安裝家用監控鏡頭，惟個人私隱安全問題惹來關注。消委會測試市面10款家用監控鏡頭，結果只有1款產品符合歐洲的網絡安全標準，其餘9款都存在網絡安全漏洞，例如未能防禦黑客的「暴力攻擊」、傳送資料時沒有加密等。此外監控鏡頭的應用程式亦有待改善，全部樣本儲存用戶資料均沒有加密，有私隱外洩風險，當中一款，用家登出帳戶後，仍可看到鏡頭拍攝的實時影像。攝影：李睿哲 消委會委託獨立實驗室按歐洲及工業標準，測試市面10款售價介乎269至1,888元的家用監控鏡頭。測試結果發現，10款家用監控鏡頭中只有售價為1,888元「arlo」牌的家居監控鏡頭符合歐洲的網絡安全標準；其餘品牌包括「小米Mi」、「imou」、「TP-Link」、「BotsLab」、「eufy」、「SpotCam」、「EZVIZ」、「reolink」及「D-Link」的樣本均出現不同的網絡安全問題。

消委會測10款家用監控鏡頭

5款鏡頭傳送影像或資料沒加密 監控鏡頭會直接將所拍的實時動態影像，串流至流動裝置。消委會發現5款樣本沒有加密傳送，其中「imou」、「TP-Link」、「EZVIZ」及「D-Link」只採用「即時傳輸協定」(RTP)，有機會受到「中間人攻擊」，黑客可輕易窺探影片內容。至於「reolink」連接用家的WiFi無線網絡時，沒有作身份驗證，只用「超文本傳輸協定」(HTTP)傳送資料，黑客可從普通文字檔找到路由器的帳戶資料，存有外洩風險；當中「reolink」在登出帳戶後，仍可看到鏡頭拍攝的實時影像。 預設密碼太簡單黑客易入侵 測試亦發現3款樣本，黑客只要用自動化工具及程式，透過「暴力攻擊」就可以破解密碼，竊取影片，其中兩款由於密碼組合過於簡單，如僅有六位數字或字母；另一款就在用戶用手機應用程式登入時，黑客可不斷重複嘗試以竊取資料。此外，監控鏡頭的用戶每次登入時均要使用「對話金鑰」，它就如臨時密碼，用以加密及解密傳送的資料，應在中斷連接後失效。但消委會發現3款鏡頭，重新登入時，用於上一次連接的對話金鑰仍然有效，若黑客偷取舊對話金鑰，即可連接鏡頭，偷窺室內影像。

選購及使用家居監控鏡頭錦囊 (資料來源：消委會)