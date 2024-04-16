消委會調查超市貨價去年平均升1.9% 朱古力及糖果漲23.7%

不少人或感覺市面物價「好貴」，消委會公布2023年度超市價格調查，發現3間大型連鎖超市共300項貨品總平均售價，較2022年升1.9%，升幅較前一年的2.1%收窄，亦較去年綜合消費物價指數的2.1%升幅稍低。13大類內54組貨品中，升幅最大的首5位均與「食」有關，當中以「朱古力/糖果」(+23.7%)漲幅最高，料與可可豆失收，價格飆升有關；部分疫情時被「搶貴」的貨品，價格則轉趨穩定。消委會提醒超市集團要繼續秉持社會責任和競爭力，小心衡量加價的必要性和幅度。

消委會以3間大型連鎖超市(AEON、百佳和惠康)的掃描數據計算貨品的平均售價，調查的300項貨品是從80組共逾2,000項銷貨量及鎖貨價值較高的超市貨品中選出，並將被選出貨品分成13大類下54組。結果顯示，13大類中有9大類錄得升幅，介乎0.1至9.9%，當中升幅最大首3位依次「糖餅/小食」(+9.9%)、「嬰兒食品/奶粉/尿片」(+5.4%)和「麵包/蛋糕/麵包醬」(+4.1%)。54組中35組錄得升幅，由0.2至23.7%，當中升幅最大3組為朱古力/糖果(23.7%)、餅乾(11.7%)和雞蛋(10.6%)，均達雙位數升幅。

消委會指，「糖餅/小食」大類內的6組貨品，有5組的價格均較前一年上升；當中以「朱古力/糖果」組別的升幅最顯著，原因是部分可可豆的主要生產國去年受到惡劣天氣等因素影響，致可可豆失收，價格飆升，朱古力售價隨之上漲。此組別貨品中金莎朱古力(30粒)加價升幅最高，達38.3%，由63.9元增至88.4元，瑞士三角朱古力100克亦加價32.7%，由9.8元增至13元。 雞蛋價升一成 「麵包/蛋糕/麵包醬」大類中，以雞蛋價格上升最大，消委會稱，日本、美國等地先後爆發禽流感，令去年本港的雞蛋供應一度緊張，致雞蛋平均售價錄得漲幅。5款雞蛋中有4款的平均售價均上升，當中3款分別來自日本及澳洲的雞蛋，升幅更達15%至16.7%。

有升亦有跌，隨着疫情過去，市民不用囤糧，糧油、罐頭及急凍類貨品的總平均售價均轉趨穩定。「糧油食品」大類平均售價跌0.3%，當中細分組別包括食米跌2.6%，但食油則平均升2.5%，當中一款橄欖油錄得近三成升幅，另一款橄欖葵花籽油亦升8.6%。消委會總幹事黃鳳嫺指解釋，因烏克蘭是葵花籽油重要生產國，受俄烏戰爭影響，致供應減少，其他食物油的需求亦沒有下降。 超市︰原材料運輸來貨價影響 3間超市回應調查結果，百佳表示，原材料供應短缺為導致部分貨品價格上漲的主因，而據該超市的紀錄，調味醬、蜂蜜、嬰兒尿片和洗髮水等貨品類別的價格下降較消委會調查所得的顯著。