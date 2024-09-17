消委會首8月接逾千宗機票及空服投訴 乘客遭轉換指定座位 終獲退560元附加費

近年香港各航空公司出售機票及航空服務的方式趨靈活，讓顧客在選擇艙位、託運行李數量等服務上可按需要「分拆」購買。然而，當有關付費服務因不同原因而調動令安排不似預期，便容易引起糾紛。消委會今年首8個月接獲1,057宗機票及航空服務投訴，較去年同期1,282宗跌18%。當中涉及傳統航空公司的個案佔56%，廉航佔42%；牽涉變更或取消預訂最多，佔36%，其次是行李安排，佔28%，服務質素則佔19%。消委會並以其中3宗涉服務安排引起的糾紛為例子。

投訴人區先生一家四口於傳統航空公司購買4套香港往來東京機票，並額外繳付1,040元的指定座位附加費，指定兩個回程的窗口座位。區在辦理登機手續時才獲告知未能乘坐指定座位，而新位置仍是「窗口位」；但區登機後，發現「窗口」已被封及放置雜誌架。區不滿航空公司擅自轉換預先加購的指定座位，又沒有主動提供再次選擇座位或退款等安排。航空公司解釋，因為飛機型號更改，如無影響出發日期及時間一般不會通知乘客，航空公司最終退回560元附加費。