消委會︱信用卡優惠欠透明　購物積分竟花逾3個月核實

消費者委員會表示，接獲多宗涉及信用卡優惠的投訴，當中有拖延發放迎新禮品逾半年、網上簽賬後未能享有預期的優惠，以及有消費者簽賬滿指定金額後，發現優惠限額已滿，未能享有扣減簽賬額優惠之餘，亦不能終止交易。

消委會表示，收到多宗涉及信用卡優惠的投訴。其中一宗，投訴人經某公司的平台申請2張信用卡，在達成迎新簽賬額後，去年9月中遞交獎賞換領表格，並獲電郵確認，表示將於10至15個星期內會安排領取禮品。投訴人原預計12月底前會有消息。然而直至今年1月，投訴人仍未接獲通知，於是主動向有關公司查詢進度。

公司之後確認投訴人的申請成功，並承諾在3月11日前通知領取禮品，但之後又改稱18日前會交代換領安排。投訴人認為有關的禮品卡不應該受環球物流延誤影響，對公司一再更改領取日期表示擔憂及不滿，向消委會求助。該公司之後回覆消委會，指疫情下人手短缺，令禮品換領安排延誤，而公司最終分別在3月18日及28日向投訴人的2宗申請發出獎品領取通知，並向投訴人致歉。

網店交易不獲界定網上簽賬

而另一宗個案，投訴人利用一銀行的信用卡，先後2次在網店購買電腦，核對信用卡賬單後，發現銀行沒有提供網上簽賬的6%回贈。銀行之後回覆，指會根據支付系統或商戶收單時所使用的交易代碼界定交易類別，由於有關網店向銀行發出的扣款指示中，支付系統授權碼顯示交易渠道為銷售點（Point of Sale），並非電子商貿（e-Commerce），因此投訴人未能享有該優惠。

投訴人認為網店購物理所當然屬於網上簽賬，不接受銀行的解釋，並向消委會投訴。涉事銀行回覆消委會，指根據支付系統的授權碼，交易渠道非電子商貿，所以投訴人未能獲得回贈，但酌情為其中的一筆簽賬提供6%回贈。而另一筆簽賬，由於投訴人已獲得其他推廣活動回贈，故優惠條款列明不可同時享有推廣獎勵。

最後一宗，投訴人達成了某公司與銀行的聯營信用卡目標簽賬額，但半年後仍沒有收到迎新購物積分，於是向銀行及有關公司查詢，雙方記錄投訴人的信用卡資料後表示會查核及回覆。投訴人又使用聯營卡用戶尊享的「購物滿500元減250元」優惠，按指示在指定日期和時間輸入優惠碼，惟平台顯示優惠碼已額滿。投訴人立即停止操作並退出應用程式，但仍然收到購物訂單確認通知，交易金額為503元。

優惠碼額滿仍照確認交易

投訴人之後向涉事公司反映，獲告知只可以購物積分方式作出退款。投訴人不接受，並批評該公司擅自完成交易，同時亦不滿未收到迎新購物積分的回覆，遂向消委會作出投訴。公司回覆消委會，指迎新禮品涉及銀行與公司的多個部門，核實情況需時，至逾3個月後方將積分存入投訴人之會員賬戶。該公司表示會吸取經驗並與市場推廣部門檢討，避免同類事件再發生。而訂單方面，該公司指其系統運作正常，且條款已註明訂單提交後不得取消，但考慮到投訴人不滿，因此特別安排退款。

消委會建議，銀行及商戶應增加限量優惠活動的透明度，在確認交易前，應清楚列明是否享有優惠碼配額，供消費者在知情下，決定是否繼續進行交易。而網絡系統於限時優惠活動，或需應付急增的瀏覽量，因此商戶應盡力確保系統穩定，減少爭拗及保障消費者權益。

消委會又敦促銀行及合作平台，應確保禮品有足夠存量及供應穩定性，安排足夠人手處理，並在合理時間內提供禮品，亦要提高客戶服務水平和透明度。消委會亦提醒消費者，信用卡簽賬屬於「先使未來錢」，面對銀行和商戶推出各種迎新及簽賬優惠，須保持理性，切勿為獲取獎賞而衝動及過度消費。同時，消費者須細閱相關優惠的條款細節，例如簽賬要求或優惠名額，謹慎消費。