消委會︱料網購投訴在復常後減少　調停成功達7成但時間長

消費者委員會總幹事黃鳳嫺，指消委會去年涉及網購的調停成功率達到7成，然而處理時間較長，往往需要一個多月時間。而她相信，隨着本港復常，有關網購的投訴會減少。

黃鳳嫺今日（11日）出席商台的節目，被問到立法規管網購的問題。黃指是否立法要視乎商戶的操守及服務質素，她認為消費者有責任看清服務條款。黃表示港人在疫情期間增加了網購，而在外賣點餐以及電器相關服務的投訴數字都在上升，問題主要是遲遲未有送貨或是無法退貨等。

黃表示，個別國家在法律上有監管退貨機制，亦有國家要求商戶提供清楚的聯絡資料，加強消費者信心。黃表示消費者應留意服務條款，不要光顧不明來歷的商戶。黃又表示，疫情令網購的投訴增加，不過在本港逐漸復常下，預計網購投訴將會減少。

近兩周增數十宗機票問題投訴

黃透露，消委會在去年的調停成功率達64%，當中網購的調停成功率更達到7成，然而她指相關個案的說處理時間較長，要個多月時間才解決。她表示，消委會去年接獲逾3萬宗投訴，當中最多是涉及食肆及娛樂，較之前一年上升43%，當中包括外賣點餐平台、外出用膳訂餐及推廣優惠溝通不清楚，還有主題公園條款變更等。黃指，物業投訴去年雖然只有約300多宗，不過金額達7.3億元，當中主要以物料或瑕疵等問題，呼籲市民買海外樓要注意條款。

另外有關日本早前限制本港航班升降，令航空公司取消航班，黃指一、兩星期內涉及機票的投訴增加數十宗，她呼籲市民選擇政策不易變更的目的地旅行，以及預留時間調整行程，並購買適合旅遊保險。