消委會：食肆投訴首季錄333宗 二維碼落單價格未更新惹投訴

近年外出用膳，不少餐廳需要顧客自行掃描二維碼(QR Code)落單。消委會指，隨著電子落單普及，衍生的收費爭議隨之增加。去年全年及今年首季度，分別接獲1,160宗及333宗與食肆相關的投訴，約三成均涉及收費爭議。常見個案包括顧客在不同理解下被徵收服務費，以及實際收費與餐牌顯示不符等。

消委會指，今年首4個月涉二維碼落單的投訴有9宗，去年全年則有19宗。其中一宗與電子點餐相關的個案，投訴人到餐廳用膳掃描二維碼落單時，系統並無顯示「服務費」，但結帳時被收取「加一服務費」，餐廳當時以系統剛啟用不久仍待完善為由堅持收費。經消委會調停後，涉事餐廳同意向事主退回相關款項，並更新點餐系統。

另一宗個案，投訴人同樣經電子餐牌落單，並點了兩份標價為每位228元的套餐，結帳時餐廳卻以每位288元計算，餐廳當時以餐牌未更新為由致歉，並贈送甜品補償，被投訴人拒絕。消委會調停後，餐廳同意退回差額及相關的服務費。