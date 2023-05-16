消委會：食肆投訴首季錄333宗 二維碼落單價格未更新惹投訴

近年外出用膳，不少餐廳需要顧客自行掃描二維碼(QR Code)落單。消委會指，隨著電子落單普及，衍生的收費爭議隨之增加。去年全年及今年首季度，分別接獲1,160宗及333宗與食肆相關的投訴，約三成均涉及收費爭議。常見個案包括顧客在不同理解下被徵收服務費，以及實際收費與餐牌顯示不符等。
消委會指，今年首4個月涉二維碼落單的投訴有9宗，去年全年則有19宗。其中一宗與電子點餐相關的個案，投訴人到餐廳用膳掃描二維碼落單時，系統並無顯示「服務費」，但結帳時被收取「加一服務費」，餐廳當時以系統剛啟用不久仍待完善為由堅持收費。經消委會調停後，涉事餐廳同意向事主退回相關款項，並更新點餐系統。
另一宗個案，投訴人同樣經電子餐牌落單，並點了兩份標價為每位228元的套餐，結帳時餐廳卻以每位288元計算，餐廳當時以餐牌未更新為由致歉，並贈送甜品補償，被投訴人拒絕。消委會調停後，餐廳同意退回差額及相關的服務費。
不滿主動遞熱水卻收20元「茶芥」
另外，消委會指亦有投訴人與朋友到一間傳統小菜館用膳時，獲店員主動送上熱水，結帳時須付每位20元的「中國茗茶水」費用。投訴人指，點餐紙須註明「另收茶芥」，但對照英文版點餐紙引伸茶芥為熱茶及調味醬料，認為熱水並非茶芥，不應收費。涉事餐廳在消委會介入後，仍然堅持不退款，但就同意改善點餐紙字眼。
消委會去年及前年的食肆相關投訴分別為1,160宗及1,120宗，較2020年的621宗升近一倍，消委會解釋主要是有關價格收費、服務態度、漏單及沒有於指定時間送達等投訴增加。
消委會表示，任何商戶包括食肆都必須在交易前，讓消費者清楚知悉收費安排，同時促請食肆適時更新線上系統內容，確保收費政策、價格及優惠一致，否則有機會違反《商品說明條例》。此外食肆亦應照顧部分不熟悉電子落單系統的人士，讓他們可繼續以傳統方式點餐。至於顧客，入座前應先向食肆了解收費政策及用餐安排，包括是否設有最低消費、用餐時限、是否允許搭枱等，結帳前應仔細檢視帳單收費是否準確，並保留交易收據。