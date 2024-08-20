測14款抽油煙機 消委會：抽吸性能與排氣量或轉速非必然關係

為食得健康，不少人都會選擇自己煮，有鑊氣難免令廚房「烏煙瘴氣」，這便考驗抽油煙機性能。消委會測試市面14款拉趟式及煙囪式抽油煙機，當中9款樣本吸煙能力較佳，抽蒸氣方面，煙囪式表現普遍較好；測試又發現各樣本風扇轉速參差。另外，有5個樣本無法通過部分安全測試，機電署表示正常情況下使用不構成安全風險，但已即時聯絡供應商要求跟進及改善。消委會提醒，抽油煙機抽吸性能與排氣量或轉速非必然關係。

消委會測試3組樣本，包括5款機身闊約60厘米的拉趟式、5款機身闊約70至75厘米的煙囪式，以及4款機身闊約90厘米的煙囪式樣本，售價介乎2,798至18,000元。測試各樣本在抽油及煙、風扇轉速、排氣量等表現。

結果顯示，獲最高總評分(4.5分)的2款樣本均為拉趟式，分別是10,300元的「西門子」的LI67SA531B型號和售4,980元的「Mia Cucina」MY60型號。單論抽油煙方面，9款(全部拉趟式及4款煙囪式)抽油煙能力出色，其中西門子的樣本及「美的」MCHT60L07表現最佳。抽蒸氣方面，整體煙囪式較拉趟式表現好，2款拉趟式樣本盡管在抽油煙和氣味表現不俗，但因降低濕度的速度較慢只獲3.5評分。抽氣味能力，各樣本均表現理想。

消委會宣傳及社區關係小組副主席陳建年表示，消費者在選購抽油煙機時，或會以廠商聲稱的排氣量及風扇轉速，作為比較產品之間的標準。測試發現，排氣量或風扇轉速未必與抽油煙能力成正比，例如其中1個煙囪式樣本於最高風速檔所得排氣量為樣本中最高，其抽油煙能力卻較另一組排氣量最低樣本為弱。他又指廠商一般會標示聲稱排氣量，部分或輔以風扇轉速，惟各廠商在自行檢測產品，所採用的量度標準或單位均可能不同，因此消費者不宜單憑產品的聲稱排氣量作比較。