港車北上「交強險」保費相差近四成 消委會冀改良現有「等效先認」保險產品

港人北上方法多，其中港車北上自駕遊亦是選擇之一；但車主不只要為「愛駒」辦理北上手續，亦要準備好保險。消委會提醒消費者，坊間12間承保「等效先認」產品之本地保險公司的「交強險」及「商業險」，發現各公司的「交強險」責任賠償額雖均為內地最低法定要求，惟年度保費卻最多可相差近四成。消委會冀業界、有關監管機構及政府部門能加快優化現有的「等效先認」保險產品，並考慮推出更全面、保額更高的附加保險。 目前消費者在獲發內地有關部門的牌照前，必須先購買已生效的「交強險」。在「等效先認」政策下，申請人可在其車輛的香港法定汽車保險保單有效期內，添加等同內地「交強險」的「等效先認」保單，整張保單由同一家香港保險公司發出，方便申請人毋須分開購買兩地保單。

「交強險」計劃一般按車輛連司機在內的座位數目，分6座以下及6座至8座兩類收費。消委會調查發現，12間保險公司的「交強險」保障範圍均無差別，包括導致他人遭受人身傷殘或死亡(最高賠償額為18萬元人民幣)、醫療費用(最高賠償額為18,000元人民幣)及引致他人財產損失(最高賠償額為2,000元人民幣)，總責任限額均為內地法定最低要求的20萬元人民幣，但保費卻有一定程度的差異。 撇除1間沒有於官網獨立列出「交強險」保費的公司，其餘11間的6座以下車輛的「交強險」年度保費由832港元至1,159港元；6至8座車輛則由963港元至1,342港元。各保險公司於兩個類別的保費均相差近四成，而年度保費最平的是三井住友海上火災保險(香港)及立橋保險，兩間公司年度的保費相同，且同屬兩種車輛最便宜。

建議考慮購買第三者保險 消委會宣傳及社區關係小組副主席陳建年提醒，交強險賠償額未必足以應付交通事故引致的賠償責任，建議駕駛人士考慮額外購買「商業險-第三者責任」加強保障。他又提醒，內地的第三者責任保險與本港的「第三者保險」不同，內地的並不涵蓋承保車輛上的乘客，若駕駛者希望為自己及車上乘客增添保障，則應加購「商業險-車上人員責任」。 他續指，12間被調查保險公司的「第三者責任」產品，保障額介乎100萬元人民幣至1,000萬元人民幣，為「交強險」最低法定要求的5至50倍。有關產品當中最普遍的是200萬元人民幣保額，各產品保費差異明顯，10間提供此保額的公司當中，6座以下車輛年度保費由1,009港元至1,666港元不等，6至8座車輛則介乎1,194港元至1,941港元，保費差異均逾六成。