花270萬執靚後滿屋蟲 每5宗家居裝修1宗現糾紛 消委會倡設標準價單及認證監管

人人都想擁有安樂窩，但往往花錢裝修家居卻換來一肚氣！涉家居裝修報價、貨不對辦、工程爛尾、被誤導而違返建築物條例等個案經常發生。消委會發表《香港家居裝修行業研究報告》，指該會過去7年共收到1,205宗投訴，涉2.7億元，平均每宗約23萬元。涉款最高個案達270萬元，當事主搬回裝修後住所，發現家中滿布顆粒狀黑色小昆蟲！消委會指，家居裝修投訴成功調解率僅兩成多，遠低於其他類別；促政府提供標準報價單範本，並設立認證制度及採用另類爭議解決機制。

消委會在2017至2023年間，錄得1,205宗家居裝修相關投訴個案，即平均每年172宗，平均每5宗家居裝修，就約有一宗出現糾紛；主要涉及服務質素、遲交貨或不交貨，以及價格糾紛。消委會總幹事黃鳳嫻提到，金額最高的投訴個案在2019年12月發生，該裝修工程索價270萬元，工時長達大半年。當事主搬回住所後，發現家中滿布顆狀黑色小昆蟲；想盡辦法滅蟲，亦未能改善問題。其後事主聘請專業工程師檢查，才得知裝修公司使用劣質物料，加上漏水，以致蚊蟲不斷滋生。消委會最終成功為事主爭取索償，裝修公司願意重新修復居所。

神秘顧客身份「放蛇」索報價

黃鳳嫻表示，裝修行業營運者質素參差不齊，有見本港家居裝修行業的獨特性，消委會去年第二季以神秘顧客身份「放蛇」，分別向59間家居裝修公司和14個網上配對平台索取報價，發現只有三分一公司在施工前提供詳細報價和初步估算，但實際報價亦較估算超出最多28%。

消委會又評估40份放蛇所得的初步報價單，大部分未提及合法合規的聲明，亦有不少無提違約金、延工安排、報價單有效期等。有報價單的首期費用龐大，收高達八成訂金；亦有報價單的收費條款不清楚，只稱工程進度完成一半或以上，就收取特定比例的款項。