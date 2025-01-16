電動輪椅月租差逾5倍 消委會倡修例規管及限速

電動輪椅助行動不便者出行，為舒緩經濟壓力或方便受傷人士短期使用，部分機構提供「借車」服務。消委會蒐集坊間機構的電動輪椅租賃資料，發現月租由400至2,500元不等，相差高達逾5倍，有機構要求支付的按金更最高達1.2萬元。消委會提醒，電動輪椅有一定速度，若租用者使用電動輪椅時發生意外，或須負上全責。

消委會調查市面10間機構，包括6間非牟利機構及4間商業機構的相關租賃資料，提供按周或按月計算租金的租借服務，租金介乎每周200至800元，或每月400至2,500元不等；按金由不收取至1.2萬元。租期由最少1星期起至不設上限，當中文化村Whill HK月租最高為2,500元，並收取5,000元按金；而月租最低的香港復康諮詢會為400元，按金則為3,000元，租用人須提供醫療團隊轉介信。而路向四肢傷殘人士協會，視乎租用款式收取的按金介乎2,000至1.2萬元，每月租金為1,000至2,000元。消委會亦提醒，除租金和按金，有4間機構沒有提供運送輪椅服務，使用者須自行處理，其餘6間則會按地區收取運費，由140至400元一程。