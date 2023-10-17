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消委會
2023-10-17 04:30:58
日報

黑朱古力普遍含高糖 1樣本鎘含量超標 消委會︰成人每周上限100克

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消委會 朱古力

食用朱古力須適可而止，成人每周100克為上限。(李睿哲攝)

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(左起)蕭景威、黃鳳嫺。

研究發現，製造朱古力可可豆多酚和類黃酮有助預防心血管病，亦有指朱古力糖分對身體不好。消費者委員會早前調查市面上20款黑朱古力和9款牛奶朱古力樣本，除兩款外，剩餘均屬高糖食物；當中牛奶朱古力的糖含量普遍高於黑朱古力，但黑朱古力的脂肪含量則較牛奶朱古力高，最貴的一款Amedei產品更被檢出重金屬鎘含量超標。消委會提醒，食用朱古力須適可而止，以成人為例每星期不應食用超過100克。

消委會在不同零售店選購29款朱古力樣本，包括20款黑朱古力及9款牛奶朱古力。黑朱古力樣本售價由每包28.8至160元不等；標示的可可含量介乎70%至80%。而牛奶朱古力樣本標示的可可含量，7款在30%以上，1款在30%以下，另有1款沒有標示含量。

消委會發現，Amedei Blanco De Criollo Extra Dark Chocolate 70%在樣本中售價最高，即每包160元，平均每10克零售價達32元，但總評只得2分，更在該樣本檢出重金屬鎘含量達每公斤0.937毫克，超出歐盟規定的上限(每公斤0.8毫克)。而其他樣本雖均檢出重金屬鎘，惟含量並無超出歐盟規定的上限17.1%。牛奶朱古力樣本則沒有超出歐盟規定。

消委會宣傳及社區關係小組主席蕭景威指出，目前香港無專門針對朱古力食品重金屬鎘含量的法例，鎘是天然存在於地殼表面的金屬元素，採礦活動有機會將鎘釋放到環境中，如長期進食鎘含量高的食物，以致過度攝取鎘或會損害腎臟。

他又提到，撇除2款標示無添加糖的黑朱古力樣本，所有測試樣本都屬高糖食物(每100克含超過15克糖)，當中以牛奶朱古力平均每100克含53.8克糖，較18款有添加糖的黑朱古力樣本(每100克含28.2克糖)高出約90.8%。至於總脂肪含量，20款黑朱古力樣本的檢出量為每100克含35.2克至50.7克，而飽和脂肪含量則由22.4克至32.1克。

消委會總幹事黃鳳嫺提醒食朱古力要適可而止，成人每周不應食逾100克；想攝取多酚類化合物可選擇可可含量70%以上黑朱古力。兒童等須注意朱古力內咖啡因的攝取量。

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