15款牛油及塗抹醬檢致癌物 「earth balance」超歐盟標準

牛油是料理常用食材，但少吃多滋味！消委會測試市售28款預先包裝牛油、人造牛油及塗抹醬，發現16款人造牛油及塗抺醬樣本中，15款檢出基因致癌物「環氧丙醇」，當中一款超出歐盟標準；13款檢出有毒物質「氯丙二醇」。其餘12款牛油雖然不含有害物，但「壞脂肪」含量相對較人造牛油及塗抹醬多，惟不論何種牛油，均屬高脂食物，消委會建議少食為妙。

檢出環氧丙醇的15款產品中，檢出含量由每公斤60至1,500微克。參考歐盟相關標準，最高容忍含量為每公斤1,000微克，樣本中含量最高的「earth balance Original Buttery Spread」超標，只有「大公司Daisy Butter Blend Spread(Salted)」沒有檢出環氧丙醇。另外，「雪印特級植物牛油」檢出另一款基因致癌物苯並[a]芘，含量為每公斤0.8微克，符合食安中心現行及將修訂的行動水平。

至於檢出有毒物質「氯丙二醇」的13款人造牛油含量由每公斤77至1,200微克，均未有超出歐盟相關標準(每公斤2,500微克)。動物實驗中，動物長期攝入過量氯丙二醇會損害腎功能、中樞神經及雄性生殖系統。食安中心表示，就測試結果評估，所有樣本一般食用情況不影響健康。消委會總幹事黃鳳嫺表示，人造牛油製作過程包含高溫處理，令相關油脂形成有關污染物或致癌物，消費者選購時，尤其含致癌物樣本，應攝入愈少愈好。

整體28款牛油中，六成也檢出塑化劑，含量均沒有超出食安中心和歐盟標準，以最多一款為例，60公斤成人長期每日食36公斤才超標。當中12款牛油均沒檢出有毒污染物或基因致癌物，但消委會補充，其總脂肪、飽和脂肪和反式脂肪均普遍較人造牛高，增患心血管疾病風險；亦指所有牛油、人造牛油及塗抹醬產品均屬高脂產品，建議少吃及均衡飲食，並定期做適量運動。