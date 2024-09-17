30款陶瓷餐具四成釋鉛及鎘 $10國產貨獲總評5星

陶瓷餐具美觀耐用又保溫，不少人都會選用。消委會測試市面較常見30款陶瓷餐具，發現三成半樣本的內腔或口緣位置，均檢出不同濃度的鉛，長期過量攝入會損害嬰幼兒大腦和中樞神經系統；另有逾一成會檢出鎘，長期攝入可能損害腎臟功能。然而，兩樣物質釋出量均低於相關國際及內地標準的安全上限。消委會建議，消費者購買餐具前應檢視產品上的標籤是否符合相關食品安全標準。 消委會從百貨公司和家居用品店購買15款陶瓷杯和15款陶瓷碗進行測試。樣本售價懸殊，陶瓷杯樣本每款售價由10至310元不等，合共11款陶瓷杯在總評獲得5星，當中價錢最低為10元中國的「佳煌」樣本；總評最低得3星半為英製樣品「Dunoon Fine Bone China」。陶瓷碗樣本每款售價由11元至140元，當中9款標示微波爐適用，合共13款樣本獲總評5星，當中最低評分4星是無標記來源地的「iCi LA VIE」樣本。

調查發現，11款陶瓷餐具於內腔部分或口緣位置均釋出鉛，檢出量由每公升0.10毫克至1.00毫克不等，口緣位置由每件0.10毫克至0.31毫克不等，檢出量均低於相關要求上限。 另外4款樣本釋出鎘，全部為陶瓷杯樣本，當中3款的內腔部分釋出每公升0.012毫克至0.060毫克的鎘；有2款樣本的口緣位置，其鎘的最高釋出量分別為每件0.016毫克和0.023毫克。 全部樣本

符合標準要求 整體而言，各樣本的鉛及鎘釋出量均符合相關標準要求。消委會亦測試在高溫環境下餐具鉛和鎘的釋出量，30款樣本中，有13款標示為微波爐適用；結果顯示全部標示微波爐適用的樣本均沒有釋出鉛和鎘，情況令人滿意。