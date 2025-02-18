消委會3年接165宗體檢投訴 兩體檢中心結果差異大 乳房結節差5顆

港人在疫情後變得更注重健康，亦會定期體檢。消委會近3年每年均接獲逾50宗與體檢中心相關的投訴，包括涉嫌誇大病情作推銷，如職員誤指婦科檢查毋須避開經期，引致結果不準確；亦有個案到兩間中心做同款檢查，其中一間疑誇大投訴人乳房結節情況並要求作進一步檢測。消委會認為，做法有違專業操守之嫌，促請業界改善，以保障消費信心和知情權。

消委會於2022至2024年期間，合共接獲165宗涉身體檢查的投訴，57宗投訴於去年發生，今年1月已有6宗相關投訴。當中投訴人何小姐到A體檢中心做收費980元與卵巢相關的體檢，購買前向職員查詢是否須避開經期，獲回覆指不需要。職員在解釋報告時指，何小姐的CA125卵巢癌指數已明顯超標，建議立即做更詳細檢查，否則須承擔健康風險。何小姐約見家庭醫生得悉月經期間CA125癌數值可能偏高，不宜做檢測。何小姐又發現中心所引述的一些檢測項目參考值遠高於正確參考值，經消委會介入，雙方同意以退款解決。A體檢中心無就檢測毋須避開經期及部分項目參考值疑偏高作解釋。