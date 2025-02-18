消委會3年接165宗體檢投訴 兩體檢中心結果差異大 乳房結節差5顆

港人在疫情後變得更注重健康，亦會定期體檢。消委會近3年每年均接獲逾50宗與體檢中心相關的投訴，包括涉嫌誇大病情作推銷，如職員誤指婦科檢查毋須避開經期，引致結果不準確；亦有個案到兩間中心做同款檢查，其中一間疑誇大投訴人乳房結節情況並要求作進一步檢測。消委會認為，做法有違專業操守之嫌，促請業界改善，以保障消費信心和知情權。
消委會於2022至2024年期間，合共接獲165宗涉身體檢查的投訴，57宗投訴於去年發生，今年1月已有6宗相關投訴。當中投訴人何小姐到A體檢中心做收費980元與卵巢相關的體檢，購買前向職員查詢是否須避開經期，獲回覆指不需要。職員在解釋報告時指，何小姐的CA125卵巢癌指數已明顯超標，建議立即做更詳細檢查，否則須承擔健康風險。何小姐約見家庭醫生得悉月經期間CA125癌數值可能偏高，不宜做檢測。何小姐又發現中心所引述的一些檢測項目參考值遠高於正確參考值，經消委會介入，雙方同意以退款解決。A體檢中心無就檢測毋須避開經期及部分項目參考值疑偏高作解釋。
另一個案投訴人黃小姐向B體檢中心購買合共7,800元的婦科檢查服務。報告指黃小姐有8顆乳房結節，其中一顆直徑更達5.7厘米，建議做進一步檢測。黃小姐為安全計，到另一體檢中心檢查，結果顯示結節只有3顆，最大的直徑僅3.4厘米。
黃小姐見兩份報告的結果差異顯著，疑B中心利用消費者的擔憂，銷售更多體檢項目，於是向消委會求助。B體檢中心否認報告出錯或存在欺騙。兩份報告有差異，或因身體狀況處於不同時期、探頭按壓方向等不同所致。B中心同意退款。
投訴人程先生參加體檢中心價值500元的基礎身體檢查計劃，職員告知程先生，其肝臟有兩個肝囊腫，建議額外做癌指數檢測。程先生極度擔憂下，即場支付800元做檢測，諮詢醫生後，獲告之肝囊腫一般只須定期追蹤，極少轉化為癌症。程先生認為中心職員有意誤導，向消委會投訴，體檢中心則指可能存在言語上誤會。經消委會調停後，中心願意退款。
消委會總幹事黃鳳嫺表示，體檢結果或有「假陽性」和「假陰性」誤診情況，消費者接到職員的健康警告時，宜「聽住先」不用太驚惶失措；建議接受身體檢查前，宜先聽取醫生專業評估，再選擇適合的體檢項目。她又提醒業界，醫療乃專業服務，在服務時要向消費者提供精準檢測和解說，關顧每位消費者，以履行醫療專業的職責。