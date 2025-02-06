消委會3年接758宗大灣區置業投訴 業主收樓發現單位無廁所

近年有更多港人到大灣區工作或生活，在區內租樓或置業人數更多，但不同地區法則、文化不同，消費者須留意當中細節。消委會過去3年接獲758宗涉大灣區置業求助，除了涉遲交樓外，亦有不少是裝修問題，提醒消費者置業前要做足準備，早前該會推出了《大灣區住房錦囊》平台，展示不同城市的置業和租樓流程及注意事項；又指「即使事件唔喺香港發生，消委會仍可幫助你」。

消委會過去3年接獲758宗涉大灣區置業求助，其中709宗涉香港物業，其餘涉澳門及內地物業。涉款最多是一宗2022年接獲求助的個案，事主於2019年購買橫琴一個售233萬元住宅物業，至2020年的交樓期限後，承辦商以國家疫情政策為由推遲3個月交樓。