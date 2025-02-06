消委會3年接758宗大灣區置業投訴 業主收樓發現單位無廁所

近年有更多港人到大灣區工作或生活，在區內租樓或置業人數更多，但不同地區法則、文化不同，消費者須留意當中細節。消委會過去3年接獲758宗涉大灣區置業求助，除了涉遲交樓外，亦有不少是裝修問題，提醒消費者置業前要做足準備，早前該會推出了《大灣區住房錦囊》平台，展示不同城市的置業和租樓流程及注意事項；又指「即使事件唔喺香港發生，消委會仍可幫助你」。
消委會過去3年接獲758宗涉大灣區置業求助，其中709宗涉香港物業，其餘涉澳門及內地物業。涉款最多是一宗2022年接獲求助的個案，事主於2019年購買橫琴一個售233萬元住宅物業，至2020年的交樓期限後，承辦商以國家疫情政策為由推遲3個月交樓。
違約以資金不足拒退款
投訴人及後列明當地於2018年起實施的規例，認為發展商違約並應承擔責任及賠償。但發展商以資金不足為由未有按解約協議安排退款；投訴人其後向消委會求助，獲會方協助下轉介內地消費者保障組織處理事件。消委會其後未有接到跟進投訴。
另一宗個案在去年接獲，投訴人於2018年購入223萬元的珠海商住兩用單位，合約定明在2021至2022年完工。投訴人指，在簽署買樓合約時，一併委託承辦商做室內裝修，至2022年9月實地視察發現單位不但完全無裝修，更沒有洗手間；發展商之後書面承諾分期賠償逾40萬元，但投訴人一直未收到款項，去年向消委會求助。消委會獲發展商在港辦公室回覆，稱其公司的珠海辦公室已跟進個案，會方其後亦未有再接到跟進投訴。
消委會主席陳錦榮指，「唔好以為唔喺香港發生，(消委會)就處理唔到」，強調會方擁有完善的消費者保障網絡，協助處理投訴。
推網上平台提供住房錦囊
另外，陳錦榮又提到，消委會昨日正式推出全新一站式網上平台《大灣區住房錦囊》，平台覆蓋香港、澳門及內地9大城市，提共購買一手樓、二手樓及租樓所需資訊；如所需文件、樓市政策、物管資訊；買樓租樓流程、法律程序及地方特色；並以真實個案提醒消費者在境外置業或租樓時的注意事項。