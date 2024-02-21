消委會7年收逾1200涉裝修投訴　倡標準合約認證等4招規管

家居裝修易有糾紛，消委會過去7年共收到1,205宗投訴，涉款2,700萬元，平均每宗約23萬元，主要涉及服務質素、遲交貨或不交貨，以及價格糾紛，最近更有個案涉款高達280萬元。消委會今日（21日）發表香港家居裝修行業研究報告，於去年訪問了505位家居裝修的消費者，當中58%人表示難以比較不同報價單，有55%人認為市面上有太多良莠不的裝修公司，有58%人擔心裝修公司推銷手法誇張失實，有49%人認為報價單過於簡陋。而有19%受訪者曾與裝修公司發生糾紛，涉及工程延誤、施工質素欠佳和裝修公司拒絕「執漏」等問題。

消委會亦檢視了涉及178個裝修商家的225個廣告，發現有商家雖然表明提供優惠，但實際上仍有其他方式收費，更有公司網站表明是「零按金」套餐，職員卻表示網頁寫錯，有機會觸犯《商品說明條例》。 逾75%公司指可隨意改廚房門作趟門 消委會亦以神秘顧客方式，向裝修公司查詢廚房更換趟門要注意甚麼防火要求，竟獲逾75%裝修公司回應可隨意將廚房門改為趟門，或違反《消防安全（建築物）條例》，當中有裝修公司向客戶表明沒有必要跟足防火要求，更有裝修公司錯誤地指稱防火規例不適用於私人物業。至於去年有私人屋苑單位裝修工程中被拆除主力牆，消委會的神顧客調查發現，逾75%家居裝修公司建議客戶毋需核實牆身的性質便可拆牆，部分公司僅從單位平面圖的牆身厚度判該牆非主力牆，可以拆除。消委會表示，有關說法並不準確，即使牆身較薄，牆仍可能有特定功能，不能隨意拆除。

針對報價單問題，消委會以神秘顧客身份取得市場上40份報價單，分析發現有裝修公司要求客戶支付40%首期費用，佔比龐大，亦有裝修公司要求客戶按工程進度按比例支付費用，但未有清晰定義工程進度如何計算。

倡標準報價單列明細節 消委會建議4招加強規範家居裝修行業，包括提供標準報價單範本、設立認證制度、採用另類爭議解決機制，以及加強消費者教育。消委會建議標準報價單需列明工程內容和價目、施工時間表、付款時間表、訂金要求、變更或新增工程的處理、完工標準、延工賠償、「執漏」安排，以及保險責任等。消委會並希望業界可向客戶提供7天冷靜期。