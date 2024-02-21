消委會7年收逾1200涉裝修投訴　倡標準合約認證等4招規管

家居裝修易有糾紛，消委會過去7年共收到1,205宗投訴，涉款2,700萬元，平均每宗約23萬元，主要涉及服務質素、遲交貨或不交貨，以及價格糾紛，最近更有個案涉款高達280萬元。消委會今日（21日）發表香港家居裝修行業研究報告，於去年訪問了505位家居裝修的消費者，當中58%人表示難以比較不同報價單，有55%人認為市面上有太多良莠不的裝修公司，有58%人擔心裝修公司推銷手法誇張失實，有49%人認為報價單過於簡陋。而有19%受訪者曾與裝修公司發生糾紛，涉及工程延誤、施工質素欠佳和裝修公司拒絕「執漏」等問題。
消委會亦檢視了涉及178個裝修商家的225個廣告，發現有商家雖然表明提供優惠，但實際上仍有其他方式收費，更有公司網站表明是「零按金」套餐，職員卻表示網頁寫錯，有機會觸犯《商品說明條例》。
逾75%公司指可隨意改廚房門作趟門
消委會亦以神秘顧客方式，向裝修公司查詢廚房更換趟門要注意甚麼防火要求，竟獲逾75%裝修公司回應可隨意將廚房門改為趟門，或違反《消防安全（建築物）條例》，當中有裝修公司向客戶表明沒有必要跟足防火要求，更有裝修公司錯誤地指稱防火規例不適用於私人物業。至於去年有私人屋苑單位裝修工程中被拆除主力牆，消委會的神顧客調查發現，逾75%家居裝修公司建議客戶毋需核實牆身的性質便可拆牆，部分公司僅從單位平面圖的牆身厚度判該牆非主力牆，可以拆除。消委會表示，有關說法並不準確，即使牆身較薄，牆仍可能有特定功能，不能隨意拆除。
針對報價單問題，消委會以神秘顧客身份取得市場上40份報價單，分析發現有裝修公司要求客戶支付40%首期費用，佔比龐大，亦有裝修公司要求客戶按工程進度按比例支付費用，但未有清晰定義工程進度如何計算。
倡標準報價單列明細節
消委會建議4招加強規範家居裝修行業，包括提供標準報價單範本、設立認證制度、採用另類爭議解決機制，以及加強消費者教育。消委會建議標準報價單需列明工程內容和價目、施工時間表、付款時間表、訂金要求、變更或新增工程的處理、完工標準、延工賠償、「執漏」安排，以及保險責任等。消委會並希望業界可向客戶提供7天冷靜期。
消委會又建議為行業設立認證計劃，涵蓋裝修公司過往表現、管理人力承諾、爭議解決程序和客戶滿意度等，可透過行業協會、網上配對平台和其他私人機構確保獲認證的家居裝修公司遵守計劃要求，而考慮到裝修行業有較小型的從業者，建議分級認證，對不同規模的從業者作不同級別的認證。
消委會並建議向涉及家居裝修的爭議採用具成本效黆和高效率的另類爭議解決機制，採用先調解的方式處理，可以減低成本，而採用仲裁或專家裁定，均可避開經法庭處理的成本。