消委測試 瘦臘腸仍含高脂 兩款塑化劑超標 一款有禁用染色料

未來兩日天氣轉冷，低見攝氏12、13度，熱焫焫臘味煲仔飯是暖身飽肚不錯選擇。消委會測試市面上30款臘腸樣本，發現全部樣本均屬高鈉，逾八成屬高糖；即使是宣稱「瘦」的臘腸都仍屬高脂。消委會又指，有兩款臘腸樣本的塑化劑超標，更有一款臘腸檢出禁止染色料，或可致癌風險，呼籲市民小食多滋味。 消委會收集不同零售點出售的30款臘腸樣本，包括16款預先包裝及14款為非預先包裝樣本；當中1款預先包裝樣本及7款為非預先包裝樣本有「瘦」字出現在產品描述。消委會測試結果顯示，全部樣本均屬於高鈉食物，每100克的鈉含量由1,258.5至1,971.6毫克，較食安中心訂定的「高鈉」食物指標(每100克含600毫克以上鈉)，高出1至近2.3倍。另外，30款樣本中逾八成屬於「高糖」，當中價真棧真萫頂級鮮肉腸糖含量最高，樣本含量為每100克25.9克糖。

30樣本僅一款不高脂 29款臘腸樣本同屬「高脂」，總脂肪含量介乎21.7至47克；唯一不屬高脂的「好棧特選三花臘腸」，總脂肪含量亦達19.4克，貼近高脂(每100克固體食物含超過20克以上)定義。而8款有「瘦」字臘腸實際上亦全部屬高脂，其中1款總脂肪含量更達35.9克。消委會宣傳及社區關係小組主席蕭景威表示，已將相關資料轉交食安中心跟進，食安中心回覆時指食品法典委員會未有就臘腸制訂鉛和砷含量的標準，而所有臘腸樣本在正常食用情況下不會影響健康。

蕭景威又指，6款樣本的營養標籤標示值與檢出含量相距甚遠，更超出食物安全中心營養標籤指訂立的容忍上限。其中，1款糖含量較標示值高出達81%，總脂肪含量最高的1款樣本，其總脂肪及飽和脂肪檢出量，比標示值分別高47.8%及40.7%；更有預先包裝樣本完全沒有營養標籤和成分表。蕭景威認為，錯誤的標示值，令消費者無法掌握正確產品資訊；敦促食品製造商盡快改善，且已將相關樣本資料轉交食安中心跟進。 消委會同時測試樣本污染物，發現「裕華」金牌臘腸及「尚品」秘製臘腸皇檢出塑化劑鄰苯二甲酸二正丁酯(DBP)，每公斤分別含0.42毫克及0.66毫克，高於食安中心行動水平(每公斤 0.3毫克)，但如正常食用的健康風險應該不高。

防腐劑方面，全部14款非預先包裝樣本檢出防腐劑亞硝酸鈉，含量由每公斤1.4毫克至21.0毫克，含量最高是「生興臘味雜貨」金牌腸王。16款預先包裝樣本中，只有「好棧」特選三花臘腸檢不出；測試中，沒有樣本檢出的亞硝酸鈉含量高於法例限量每公斤200毫克。另外，全部16款預先包裝和全部14款非預先包裝樣本檢出另一種防腐劑硝酸鈉。預先包裝樣本檢出量最高的是「香港榮華」榮華臘腸精選瘦肉臘腸。 檢染色料紅2G及若丹明B 令食物添「紅」 蕭景威又指，在6款非預先包裝樣本中，檢出染色料紅2G及若丹明B。其中「旺角金旺中西藥批發行」本港加瘦三花臘腸含有禁用染色料紅2G，該染色料能令食物添上桃紅至血紅色，但會產生具基因毒性的代謝物苯胺；該店舖表示，以後不會買進這款產品。