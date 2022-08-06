消息指再多最少30名非洲抵港者　驗出瘧疾病毒

有報道引述消息指，再多最少30名由非洲抵港人士，驗出瘧疾病毒，分別送往不同公立醫院，當中部分人有徵狀。

衛生防護中心公布，本港上月共錄得30宗瘧疾輸入個案，當中有1人死亡。據悉，當局在機場篩查時，發現昨日從非洲抵港的一班航班中，在近100名乘客裡有逾30人驗出瘧疾，部分人曾於非洲接受治療，並出現徵狀，分別送至包括瑪嘉烈醫院、廣華醫院、伊利沙伯醫院、瑪麗醫院等不同公院醫治。

劉家獻：倘有更多個案或對公院造成壓力

醫管局總行政經理劉家獻在電視節目上表示，近日本港發現瘧疾個案多於近年每年總數，有病人甚至離世，更有人因初期不適未有求醫，體內已有瘧原蟲一段時間，導致器官衰竭，他呼籲市民如有疲倦、頭痛等不適時，要盡快求醫。他稱如將來有更多瘧疾輸入個案，可能會對本港公立醫院造成一定壓力，醫管局會視乎需要調整服務，包括將已康復的新冠病人轉到二線隔離病房。

衛生防護中心昨日表示，本港近月共錄得30宗瘧疾輸入個案，暫時有19名瘧疾病人在醫管局醫院留醫，8人在瑪嘉烈醫院，2人在伊利沙伯醫院，9人在廣華醫院，其中1人在昨午離世。衛生防護中心傳染病處主任張竹君直言，對瘧疾比較擔心，因為有比較多非洲來港人士，在檢疫酒店中確診，個別有嚴重情況，甚至要入深切治療部。