消息指房協擬10月加租一成　創逾20年來新高　首3個月寬免

繼房委會公布公屋將於今年10月起加租10%後，消息指房協最快今日(21日)公布，轄下20條出租屋邨的3.2萬個租戶，10月起亦加租10%，每戶每月平均需多付約230元。惟房協同時寬免首3個月加幅，即明年1月1日起才要繳交租金，不過寬免不適用於5個房協屋邨「富戶」，他們要由10月起即交新租金，而今次雙位數加幅亦是房協自1998年以來新高。

5富戶無份受惠 據了解，房協加租後，3萬個出租屋邨租戶每月平均需多付約230元，屆時租戶將收到書面通知繳付新租金。租戶若有經濟困難，可向房協申請租金援助，倘若成功，可獲減租一半或四分之一。今次加租將設3個月的寬免，換言之，租戶明年1月起才需要繳交新租金，惟5個繳交一倍半租金的「富戶」則不受惠寬免安排，10月起便須繳付新租金。

若不加租 房協每年蝕近億元 消息人士表示，今次房協檢討機制主要考慮兩大因素，第一是租戶負擔能力，第二是屋邨營運成本的變動，而房協作為自負盈虧的非牟利機構，轄下出租屋邨的營運賬目過去數年均錄得虧損，假如房協不加租，預計每年屋邨營運帳目將虧損近億元，就算今次加租10%，未來兩年該帳目亦有輕微虧損，但加租超過11%方能達到收支平衡，但考慮到租戶的負擔能力和目前經濟狀況，最終決定加租10%，但仍有1,000萬元虧損。