行會通過電車加價7月11日生效　成人票加至3元 (更新)

【14:00更新】行政長官會同行政會議今日根據《電車條例》第51條，同意電車公司修訂車費。經修訂的車費率將於憲報刊登後1個月，即2022年7月11日起生效。

12歲或以上人士，車費由2.6元加4毫至3.0元；小童(3至11歲)的車費，則由1.3元加2毫至1.5元；長者(65歲或以上人士)票價，由1.2元加1毫至1.3元。月票亦由220元加40元至260元，遊客票則會取消。

政府發言人表示，政府須確保電車公司財務穩健，有能力以合理票價提供經濟、具效率和質素的電車服務。因此，在評估電車公司的加價申請時，政府已根據既定政策和機制考慮各項因素，包括電車公司所提供的服務和計劃推行的改善項目的質與量；電車公司自上次調整票價以來營運成本與收入的變動；電車公司對未來營運成本、收入、利潤和回報的預測；以及預期公眾的接受程度。

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【13:22更新】消息指，行政會議今日(7日)通過電車申請加價，成人票價將由2.6元加至3元，政府稍後公布詳情。電車對上一次加價是3年前，電車公司去年申請加價，成人票價擬由2.6元加至3元，小童票價擬由1.3元加至1.5元，加幅各逾15%。

特首林鄭月娥早前在社交網站表示，參觀了電車車廠，讓她孩童時想「揸叮叮車」的夢想成真。林鄭月娥指，電車和天星小輪都是本港歷史悠久的公共交通工具，服務超過一世紀，滿載幾代市民的集體回憶，一定要好好守護，肩負傳承香港歷史文化的使命，又說特區政府應盡力確保這甚具歷史價值的電車和天星小輪可以繼續營運。

張仁良：加價難以避免

交諮會主席張仁良早前表示，電車公司申請加價合理，會一如其他加價申請，考慮多項因素後，向政府提交意見，供行政長官會同行會考慮。張仁良又指，電車在疫情下客量及收入顯著下跌，但仍需支薪予數百名員工，考慮到要維持服務質素及可持續發展，上次加價亦已數年前，相信今次加價難以避免。